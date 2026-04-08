Экс-бойфренд Полины Борисовой рассказал, куда пропала дочь телеведущей

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина почти 2 месяца не выходит на связь с подписчиками. Фолловеры забили тревогу, а журналисты связались с бывшим возлюбленным девушки, продюсером Артуром Якобсоном. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не курит, не пьет, следит за питанием"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/poxenovaaa

Подписчики 18-летней Полины Борисовой забили тревогу: последний пост в ее соцсетях датирован 19 февраля, а за несколько дней до этого девушка выложила видео, в котором рассказала, что проходит лечение в клинике. Ранее Полина признавалась, что у нее диагностировано биполярное расстройство, а также были проблемы с зависимостями.

"Жаль, что я разочаровала всех близких: папу, маму, Артура. Простите меня", – подписала ролик дочь телеведущей Даны Борисовой.

Бывший парень Полины, 35-летний продюсер Артур Якобсон, подтвердил изданию Super, что девушка действительно находится в клинике.





Артур Якобсон продюсер, экс-бойфренд Полины Борисовой В последнее время Полина, мягко говоря, стала не очень хорошо себя вести. В подробности вдаваться не буду, но ее близкие все знают. В конце февраля мама и папа Полины приняли решение продолжить ее лечение в клинике, чтобы устранить возможные проблемы в будущем. Я считаю, это было абсолютно правильное решение.

Собеседник издания отметил, что Полина находится без телефона и, соответственно, без выхода в Сеть. При этом Артур уточнил, что с девушкой сейчас все в порядке, она "не курит, не пьет, следит за питанием, читает книжки, готовится к экзаменам".

Якобсон не снимает с себя ответственности за состояние бывшей девушки, допуская, что Полина стала вести себя определенным образом именно на фоне расставания с ним. Поэтому, по его словам, он продолжает участвовать в ее жизни и поддерживать.

"Она будто бы потерялась в этом мире. <...> Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия. В определенный момент я забил тревогу. Мне поверили только тогда, когда я впервые поговорил с ее папой и предоставил ряд доказательств. Я хоть и бывший парень Полины, но не могу себе позволить выйти из ее жизни, не позаботившись о ее будущем", – подчеркнул Якобсон.

"Душил из-за макарон"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/poxenovaaa

О романе Полины и Артура стало известно в конце сентября 2025-го. Об этом сама девушка рассказала журналистам, не скрывая, что избранник почти вдвое старше нее. При этом Полина призналась, что разница в возрасте ее совсем не смущает.

Однако Дана Борисова публично критиковала выбор дочери, предполагая, что их отношения могут быть просто пиар-стратегией. В интервью телеведущей Елене Ханге она назвала Якобсона человеком, который "жаждет пиара любой ценой".

При этом уже в начале декабря стало известно о расставании пары. Сначала Полина сообщила в своих соцсетях, что роману пришел конец, позже Артур раскрыл причины решения изданию "СтарХит".





Артур Якобсон продюсер, экс-бойфренд Полины Борисовой Да, мы расстались. Полина совершила очень плохой поступок. Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!

Продюсер добавил, что спокойно перенес разрыв, ведь считал, что ему в какой-то степени повезло, что подобная ситуация произошла, когда они с Полиной находились не на серьезном этапе отношений.

"Надеюсь, она извлечет из этого урок. Она уже осознала, что на данный момент совершила свою самую большую ошибку в жизни. Я был для нее самым надежным человеком в окружении", – отметил Якобсон.

Позже Дана прокомментировала разрыв дочери, подтвердив версию Артура в разговоре с "Общественной службой новостей".

"Мне это, конечно, тоже не понравилось, и на этой почве они и расстались", – добавила телеведущая.

При этом Дана раскрыла некоторые подробности совместной жизни дочери и несостоявшегося зятя в интервью врачу-психиатру Василию Шурову в начале марта 2026-го. Борисова заявила, что бывший избранник начал "душить Полину из-за макарон": якобы девушка съела порцию Артура, а он сильно рассчитывал на эту еду перед походом к стоматологу.

"Я, честно говоря, в таком шоке от этой ситуации, что я каждое свое письмо ему начинаю со слов: ''Пожалуйста, только ее не бей'', – рассказала Дана.

Она отметила, что Полина тяжело переживала разрыв с возлюбленным. Об этом рассказала и сама девушка, впрочем, не исключив, что они смогут возобновить отношения, ведь она готова меняться.