Новости

Новости

Экс-бойфренд Полины Борисовой рассказал, куда пропала дочь телеведущей

"Не очень хорошо себя вела": почему дочь Даны Борисовой не выходит на связь с февраля

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина почти 2 месяца не выходит на связь с подписчиками. Фолловеры забили тревогу, а журналисты связались с бывшим возлюбленным девушки, продюсером Артуром Якобсоном. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не курит, не пьет, следит за питанием"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/poxenovaaa

Подписчики 18-летней Полины Борисовой забили тревогу: последний пост в ее соцсетях датирован 19 февраля, а за несколько дней до этого девушка выложила видео, в котором рассказала, что проходит лечение в клинике. Ранее Полина признавалась, что у нее диагностировано биполярное расстройство, а также были проблемы с зависимостями.

"Жаль, что я разочаровала всех близких: папу, маму, Артура. Простите меня", – подписала ролик дочь телеведущей Даны Борисовой.

Бывший парень Полины, 35-летний продюсер Артур Якобсон, подтвердил изданию Super, что девушка действительно находится в клинике.

В последнее время Полина, мягко говоря, стала не очень хорошо себя вести. В подробности вдаваться не буду, но ее близкие все знают. В конце февраля мама и папа Полины приняли решение продолжить ее лечение в клинике, чтобы устранить возможные проблемы в будущем. Я считаю, это было абсолютно правильное решение.
Артур Якобсон
продюсер, экс-бойфренд Полины Борисовой

Собеседник издания отметил, что Полина находится без телефона и, соответственно, без выхода в Сеть. При этом Артур уточнил, что с девушкой сейчас все в порядке, она "не курит, не пьет, следит за питанием, читает книжки, готовится к экзаменам".

Якобсон не снимает с себя ответственности за состояние бывшей девушки, допуская, что Полина стала вести себя определенным образом именно на фоне расставания с ним. Поэтому, по его словам, он продолжает участвовать в ее жизни и поддерживать.

"Она будто бы потерялась в этом мире. <...> Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия. В определенный момент я забил тревогу. Мне поверили только тогда, когда я впервые поговорил с ее папой и предоставил ряд доказательств. Я хоть и бывший парень Полины, но не могу себе позволить выйти из ее жизни, не позаботившись о ее будущем", – подчеркнул Якобсон.

"Душил из-за макарон"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/poxenovaaa

О романе Полины и Артура стало известно в конце сентября 2025-го. Об этом сама девушка рассказала журналистам, не скрывая, что избранник почти вдвое старше нее. При этом Полина призналась, что разница в возрасте ее совсем не смущает.

Однако Дана Борисова публично критиковала выбор дочери, предполагая, что их отношения могут быть просто пиар-стратегией. В интервью телеведущей Елене Ханге она назвала Якобсона человеком, который "жаждет пиара любой ценой".

При этом уже в начале декабря стало известно о расставании пары. Сначала Полина сообщила в своих соцсетях, что роману пришел конец, позже Артур раскрыл причины решения изданию "СтарХит".

Да, мы расстались. Полина совершила очень плохой поступок. Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!
Артур Якобсон
продюсер, экс-бойфренд Полины Борисовой

Продюсер добавил, что спокойно перенес разрыв, ведь считал, что ему в какой-то степени повезло, что подобная ситуация произошла, когда они с Полиной находились не на серьезном этапе отношений.

"Надеюсь, она извлечет из этого урок. Она уже осознала, что на данный момент совершила свою самую большую ошибку в жизни. Я был для нее самым надежным человеком в окружении", – отметил Якобсон.

Позже Дана прокомментировала разрыв дочери, подтвердив версию Артура в разговоре с "Общественной службой новостей".

"Мне это, конечно, тоже не понравилось, и на этой почве они и расстались", – добавила телеведущая.

При этом Дана раскрыла некоторые подробности совместной жизни дочери и несостоявшегося зятя в интервью врачу-психиатру Василию Шурову в начале марта 2026-го. Борисова заявила, что бывший избранник начал "душить Полину из-за макарон": якобы девушка съела порцию Артура, а он сильно рассчитывал на эту еду перед походом к стоматологу.

"Я, честно говоря, в таком шоке от этой ситуации, что я каждое свое письмо ему начинаю со слов: ''Пожалуйста, только ее не бей'', – рассказала Дана.

Она отметила, что Полина тяжело переживала разрыв с возлюбленным. Об этом рассказала и сама девушка, впрочем, не исключив, что они смогут возобновить отношения, ведь она готова меняться.

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

