СМИ: второй сезон сериала "Олдскул" с Ароновой выйдет на экраны в сентябре 2026 года

В Москве завершились съемки второго сезона сериала "Олдскул" с Марией Ароновой в главной роли, сообщили СМИ. Первая серия выйдет в начале следующего учебного года. Подробности – в материале Москвы 24.

Премьера в День знаний

Съемки сериала "Олдскул" завершились в Москве 6 апреля. Cвежие фото со съемочной площадки появились в социальных сетях онлайн-кинотеатров Premier и Start, на которых выйдет проект.

Во втором сезоне главная героиня, учительница математики Мария Павловна (Мария Аронова), попытается наладить отношения с дочерью Натальей (Надежда Жарычева) и лучше понять современных подростков. При этом директор (Павел Савинков) столкнется с кризисом среднего возраста. Также получит продолжение любовная линия Натальи и Бояна (Дэниел Барнс). Кроме того, в продолжении проекта к своим ролям вернулись Ефим Шифрин, Роман Маякин и Таисья Калинина.

Актриса Надежда Жарычева рассказала, что во втором сезоне ее героиня сильно изменится: у нее не будет абсолютного неприятия матери, и женщины начнут делать шаги к пониманию друг друга, передает сайт "Кинопоиск".

Актер американского происхождения Дэниел Барнс добавил, что в продолжении второстепенным героям уделят больше внимания.

"В первом сезоне мы часто все вместе, а тут у нас сюжетные линии немного расходятся, расширяются. Бояна ждет приключение: в конце первого сезона он позвал Наталью на свидание. Логично, чтобы оно состоялось", – рассказал актер и блогер.

Сериал выполнен в жанре мокьюментари, имитирующем документальное кино. Оператор активно использует зум и фиксирует эмоции героев, а персонажи иногда обращаются напрямую к зрителю. По данным СМИ, первая серия второго сезона выйдет на экраны 1 сентября 2026 года.

Последний "Учитель года СССР"

Съемки первой части начались в январе 2025 года и проходили в московской школе, оборудованной передовыми технологиями, а также в инновационно-образовательном комплексе на ВДНХ. В массовке были задействованы реальные школьники.

Сюжет первого сезона строится вокруг строгого учителя математики Марии Павловны Трифоновой, которая стала последней, кто удостоился звания "Учитель года СССР".

Из-за многолетнего конфликта с дочерью Марии Павловне приходится менять место работы – так она получает шанс видеться с внучкой и устраивается в элитную инновационную школу, где ценят творчество, свободу и равенство больше, чем строгие правила. Педагог советской закалки пытается применить свой опыт в новых реалиях, к которым ей нелегко адаптироваться: вокруг избалованные дети с гаджетами, вместо строгого расписания есть гибкий график, электронные журналы вместо бумажных, а на стенах висят сенсорные доски. Попытки героини вернуть привычный порядок обернутся чередой забавных и неловких ситуаций.

Релиз первой части тоже состоялся в начале учебного года – 1 сентября 2025-го. Сериал сразу побил несколько рекордов: на стриминговом сервисе Start он стал самым успешным в 2025-м, а на платформе Premier показал лучший старт среди всех первых сезонов за всю историю сервиса.

Кроме того, "Олдскул" взял сразу две награды на фестивале сериалов "Пилот": проект победил в зрительском голосовании, а Марию Аронову признали лучшей актрисой.