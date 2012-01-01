Калашникова назвала Шепелева подлецом за слив информации о больной Жанне Фриске

Актриса и певица Анна Калашникова обрушилась с резкой критикой на гражданского мужа Жанны Фриске, ушедшей из жизни почти 10 лет назад из-за рака. Причиной негодования звезды стало недавнее откровение журналистки Алены Жигаловой. Та разоблачила телеведущего Дмитрия Шепелева и заявила, что якобы именно он сливал информацию о тяжело больной супруге в СМИ. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Я с пеной у рта говорила: "Он не мог"

Первые сообщения о том, что певице Жанне Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга, появились в 2014 году. Артистка тщательно скрывала недуг от публики, но в конце того же года по интернету разлетелось первое видео со звездой. После долгого лечения, в том числе за рубежом, Фриске скончалась летом 2015 года.

4 декабря 2024-го в интернете появился фрагмент нового шоу Дмитрия Диброва "Миллион вопросов". Гостем стала журналистка Алена Жигалова, которая сделала сенсационное заявление: она провела собственное расследование и выяснила, что якобы именно Дмитрий Шепелев передавал СМИ информацию о тяжелобольной супруге.

"Я сама в это не верила до последнего. Я с пеной у рта везде говорила: "Неправда! Он не мог и никогда бы такого не сделал". А потом мы получили подтверждение", – разоткровенничалась Жигалова в разговоре с Дибровым.

При этом "Комсомольская правда" отмечает, что слив происходил в издание холдинга, в котором Алена в то время работала.

"Я всегда знал, что это за человек!"

Фото: телеграм-канал Shepelev

Сестра певицы Наталья скептически отнеслась к признанию Жигаловой. В соцсетях женщина написала: "Наконец-то она признала. Такой, конечно, концерт разыграла из этого у себя на шоу, когда папа наш был у нее, специально на эмоции выводила, а теперь, видите ли, она узнала... А когда я ей говорила на мероприятии одном, и после этого она начала его защищать, это было, конечно, странно".

Отец Жанны, Владимир Фриске, с самого начала недолюбливал гражданского мужа дочери и не скрывал этого ни от журналистов, ни от публики. Поэтому разоблачающие слова Жигаловой для мужчины не стали новостью.

"Я всегда знал, что это за человек! Наконец меня услышали! Дмитрий непорядочный, мягко говоря. Хотя сама Алена, когда я был гостем в ее программе "Алена, блин!", с пеной у рта утверждала, что Шепелев не мог сливать информацию, и доказывала, что это бред", – поделился отец Жанны с корреспондентами "Комсомольской правды".

"Таким людям, как Шепелев, не место на ТВ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса и певица Анна Калашникова тоже не оставила без внимания признание Жигаловой. Теледива публично осудила Шепелева, опубликовав в соцсетях гневный пост.





Анна Калашникова певица, телеведущая, актриса Оля Орлова рассказывала о том, как Дмитрий оскорблял больную жену, высмеивал ее изменившуюся внешность. И папа Жанны, Владимир Борисович, столько слез пролил сначала из-за смерти дочери, а потом из-за разлуки с внуком, которого от семьи Фриске скрывает Шепелев. Дмитрий, вы подлец! Как вы можете вот так поступать с близкими? Хорошо, что правда наконец открылась. Я думаю, таким людям, как Шепелев, не место на ТВ. И просто даже в приличном обществе. И мои лучи поддержки родителям Жанны. Вы герои, здоровья вам, дорогие, и сил.

Напомним, после смерти певицы и без того напряженные отношения Шепелева и близких Фриске испортились окончательно: они рассказывали, что ведущий заблокировал номера всех родственников. Теперь о жизни 11-летнего Платона бабушка, дедушка и тетя узнают от знакомых, которые изредка присылают им фото мальчика. Как передает издание The Voice, Шепелев якобы запрещает общаться сыну и с крестной матерью Ольгой Орловой.