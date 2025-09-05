Пять знаменитостей, которые занялись политической карьерой

Боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал видеообращение, в котором заявил о планах баллотироваться в президенты Ирландии. Какие еще знаменитости связывали свою жизнь с политикой, расскажет Москва 24.

Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC обратился к гражданам Ирландии в соцсетях. Макгрегор заявил, что намерен баллотироваться в президенты страны. При этом боец дал обещание, что не будет подписывать ни один законопроект, если тот изначально не будет вынесен на рассмотрение народа.





Конор Макгрегор боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру.

Кроме того, Макгрегор пообещал согражданам и своим избирателям "настоящие перемены". Знаменитость уже поддержал американский миллиардер Илон Маск.

Мария Кожевникова

В 2011-м звезда сериала "Универ" стала членом "Молодой гвардии Единой России", а вскоре – кандидатом в депутаты Государственной думы от Общероссийского народного фронта, после чего приняла участие в предварительных выборах "Единой России" в городе Томск. В декабре того года актриса была избрана депутатом Госдумы VI созыва и стала членом комитета по культуре.

Мария была одним из инициаторов возвращения звания "Мать-героиня", авторов законопроекта о запрете рекламы алкогольной продукции в Сети.

В 2016 году звезда снова участвовала в выборах в Государственную думу от Вологодской области. Однако знаменитости не удалость набрать достаточное количество голосов. Депутатские полномочия Кожевниковой закончились в октябре того же года.

Джесси Вентура

Актер и рестлер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города Бруклин-Парк в штате Миннесота в 1990 году. Вентура одержал победу в выборах и занимал эту должность по 1995 год.

В 1999-м он был выбран губернатором Миннесоты и покинул этот пост в 2003 году. Спустя 13 лет рестлер объявил о желании принять участие в президентских выборах, проходивших в 2016-м, однако в итоге Вентура отказался от этой идеи, решив не раскрывать причины своего решения.

Дмитрий Певцов

Актер стал самовыдвиженцем в Государственную думу по Медведковскому одномандатному округу в Москве в июне 2021-го. После избрания в нижней палате парламента Певцов присоединился к фракции "Новых людей". В октябре того же года он занял пост первого заместителя председателя комитета по культуре.

Клинт Иствуд

В 1986 году американский актер и режиссер был избран мэром города Кармела, штат Калифорния. По данным СМИ, за время на этом посту он добился отмены запрета продажи мороженого в вафельных стаканчиках, выделял деньги на строительство тротуаров и расширение местной библиотеки.

Однако Иствуд отказался переизбираться на пост в 1988 году: журналисты писали, что об этом его попросили сами жители, уставшие от повышенного внимания. Звезда Голливуда сконцентрировался на творческой деятельности, а уже в 2008 году Иствуд говорил журналистам, что не имеет политических амбиций.