Алана Мамаева пригрозила экс-супругу судом

Алана Мамаева заявила подписчикам, что готова подать в суд на экс-супруга, футболиста Павла Мамаева, и его новую пассию. В чем причина очередного конфликта между бывшими возлюбленными, читайте в материале Москвы 24.

"Материал собран"

Фото: Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alana_mamaeva

Вражда между блогером Аланой Мамаевой и ее экс-супругом, футболистом Павлом Мамаевым, разгорелась с новой силой. Поводом стали свежие высказывания спортсмена в интервью актрисе Анне Хилькевич. Он заявил, что только с нынешней супругой, блогером Надеждой Санько, "впервые в своей жизни испытал, что такое любовь, чувство семьи". Кроме того, Павел отметил, что возлюбленная "обнулила" весь его предыдущий опыт в отношениях.





Павел Мамаев футболист Я вообще не могу сравнивать отрезок времени с точки зрения каких-то своих отношений до Нади. Этого, можно сказать, ничего не было. Я с Надей именно тот человек в отношении нее, семьи и детей, кем я всегда, наверное, мечтал быть. Каким я себя видел мужем, отцом.

В связи с этим один из подписчиков поинтересовался у Аланы, почему она не подаст в суд на бывшего мужа и его супругу за клевету, ведь это уже не первое высказывание в ее адрес за последнее время.

"Материал собран. Если это продолжится, будет иск", – лаконично ответила она.

К слову, в конце ноября Мамаев публично обвинил бывшую жену в том, что из-за нее испортились отношения с их общей дочерью, 11-летней Алисой.

"Настолько все испоганено и испорчено – это как определенная точка невозврата. Я не могу сказать, что у меня есть точка невозврата к своей дочери, но близость с ней, очевидно, утеряна. То есть та дочь, которую я знал, которая у меня в сердце, сейчас другая. Она не относится ко мне так, как относилась ранее. И все из-за Аланы", – поделился спортсмен в подкасте "Все реалити".

В свою очередь Алана опубликовала голосовое сообщение Павла, адресованное дочери, чтобы показать, что она не вмешивалась в их отношения, и все это – результат претензий отца к дочери.

"Скажи мне, пожалуйста, а ты будешь со мной общаться, только когда мне надо будет что-то тебе покупать или деньги отправить? Ты не хочешь узнать, как у папы дела, как я себя чувствую, просто поговорить со мной? Знаешь, такой формат общения меня вообще не устраивает. Ты подумай на эту тему, если ты хочешь только финансовую сторону, то я так не готов", – поинтересовался Мамаев у наследницы.

"Была лучшей подругой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alana_mamaeva; mamaeva_nadihope

По мнению многих подписчиков, масла в огонь подливает и активная позиция нынешней супруги футболиста, блогера Надежды Санько. Осенью спортсмен с женой приняли участие в одном из реалити-шоу. Санько в эфире не раз пускалась в откровения по поводу личной и семейной жизни и в итоге заявила в одном из выпусков, что их история любви с Павлом началась "магически".





Надежда Санько блогер, супруга Павла Мамаева Она [Алана] полностью оболгала меня, заявив, что я увела у нее мужа, хотя была лучшей подругой… А я видела ее всего два раза на съемках. Я рожала нашего первого с Пашей ребенка в аду, в этом страшном хейте. Представьте, выходит человек в прямой эфир и говорит: "Два ножа в спину, моя лучшая подруга и мой муж замутили за моей спиной". Она все так вывернула, чтобы о ней говорили. Кому бы она без этой истории была нужна?

Она также отметила, что Алана якобы не хотела разводиться, а впоследствии планировала "доить" бывшего мужа. Надежда также заявила, что экс-супруга Павла "дочку настраивала против, гадости про него говорила".

В свою очередь Мамаева выложила в соцсетях свои переписки с Санько, чтобы опровергнуть слова последней о том, что они якобы виделись пару раз, ведь они "общались на личные темы". Согласно скриншотам, Надежда поддерживала Алану в период развода с Павлом и советовала, как поделить имущество.

За Алану вступилась подруга, блогер и многодетная мать Мария Погребняк. Она опубликовала в своих соцсетях фрагменты из интервью, которое в свое время дала Мамаева Санько.

"На душе так неспокойно, я очень переживаю за Алану, мне по-женски за нее обидно. Я никогда не смотрела ее интервью, которое она давала Надежде, и вчера решила посмотреть. И как после этого Надежда может говорить, что она не знала Алану? Алана ей всю душу там раскрыла. Надежда ей просто под кожу залезла!" – негодовала Погребняк.

Санько молчать не стала и ответила в своих соцсетях обеим оппоненткам.

"Я будто оказалась в школе, где несколько отбитых подростков, собравшихся в кучку, нападают на одну, потому что поодиночке они слабы! Но я вам не по зубам, вы явно ошиблись адресом!" – написала Надежда.

Позже на сторону Аланы встала и супруга звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши. Она сообщила в своих соцсетях, что знала Мамаеву, когда она была еще замужем за Павлом.

"Это была настоящая любовь. А потом случилась большая трагедия в ее семье. И она точно не заслужила того, что сейчас происходит", – отметила Сильваши.

Светлана резко осудила Надежду за то, что та якобы неуважительно относится к экс-супруге мужа и их общей дочери и вмешивается в финансовые дела, которые касаются только Павла и его наследников.

Павел Мамаев и Надежда Санько поженились в январе 2022-го, в июне того же года они стали родителями сына. Футболист официально развелся с первой супругой, Аланой, весной 2021-го, на которой был женат с 2013 года.