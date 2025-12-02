Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 19:03

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Алана Мамаева пригрозила экс-супругу судом

"Будет иск": почему Алана Мамаева собралась подать в суд на экс-супруга

Алана Мамаева заявила подписчикам, что готова подать в суд на экс-супруга, футболиста Павла Мамаева, и его новую пассию. В чем причина очередного конфликта между бывшими возлюбленными, читайте в материале Москвы 24.

"Материал собран"

Фото: Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alana_mamaeva

Вражда между блогером Аланой Мамаевой и ее экс-супругом, футболистом Павлом Мамаевым, разгорелась с новой силой. Поводом стали свежие высказывания спортсмена в интервью актрисе Анне Хилькевич. Он заявил, что только с нынешней супругой, блогером Надеждой Санько, "впервые в своей жизни испытал, что такое любовь, чувство семьи". Кроме того, Павел отметил, что возлюбленная "обнулила" весь его предыдущий опыт в отношениях.

Я вообще не могу сравнивать отрезок времени с точки зрения каких-то своих отношений до Нади. Этого, можно сказать, ничего не было. Я с Надей именно тот человек в отношении нее, семьи и детей, кем я всегда, наверное, мечтал быть. Каким я себя видел мужем, отцом.
Павел Мамаев
футболист

В связи с этим один из подписчиков поинтересовался у Аланы, почему она не подаст в суд на бывшего мужа и его супругу за клевету, ведь это уже не первое высказывание в ее адрес за последнее время.

"Материал собран. Если это продолжится, будет иск", – лаконично ответила она.

К слову, в конце ноября Мамаев публично обвинил бывшую жену в том, что из-за нее испортились отношения с их общей дочерью, 11-летней Алисой.

"Настолько все испоганено и испорчено – это как определенная точка невозврата. Я не могу сказать, что у меня есть точка невозврата к своей дочери, но близость с ней, очевидно, утеряна. То есть та дочь, которую я знал, которая у меня в сердце, сейчас другая. Она не относится ко мне так, как относилась ранее. И все из-за Аланы", – поделился спортсмен в подкасте "Все реалити".

В свою очередь Алана опубликовала голосовое сообщение Павла, адресованное дочери, чтобы показать, что она не вмешивалась в их отношения, и все это – результат претензий отца к дочери.

"Скажи мне, пожалуйста, а ты будешь со мной общаться, только когда мне надо будет что-то тебе покупать или деньги отправить? Ты не хочешь узнать, как у папы дела, как я себя чувствую, просто поговорить со мной? Знаешь, такой формат общения меня вообще не устраивает. Ты подумай на эту тему, если ты хочешь только финансовую сторону, то я так не готов", – поинтересовался Мамаев у наследницы.

"Была лучшей подругой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alana_mamaeva; mamaeva_nadihope

По мнению многих подписчиков, масла в огонь подливает и активная позиция нынешней супруги футболиста, блогера Надежды Санько. Осенью спортсмен с женой приняли участие в одном из реалити-шоу. Санько в эфире не раз пускалась в откровения по поводу личной и семейной жизни и в итоге заявила в одном из выпусков, что их история любви с Павлом началась "магически".

Она [Алана] полностью оболгала меня, заявив, что я увела у нее мужа, хотя была лучшей подругой… А я видела ее всего два раза на съемках. Я рожала нашего первого с Пашей ребенка в аду, в этом страшном хейте. Представьте, выходит человек в прямой эфир и говорит: "Два ножа в спину, моя лучшая подруга и мой муж замутили за моей спиной". Она все так вывернула, чтобы о ней говорили. Кому бы она без этой истории была нужна?
Надежда Санько
блогер, супруга Павла Мамаева

Она также отметила, что Алана якобы не хотела разводиться, а впоследствии планировала "доить" бывшего мужа. Надежда также заявила, что экс-супруга Павла "дочку настраивала против, гадости про него говорила".

В свою очередь Мамаева выложила в соцсетях свои переписки с Санько, чтобы опровергнуть слова последней о том, что они якобы виделись пару раз, ведь они "общались на личные темы". Согласно скриншотам, Надежда поддерживала Алану в период развода с Павлом и советовала, как поделить имущество.

За Алану вступилась подруга, блогер и многодетная мать Мария Погребняк. Она опубликовала в своих соцсетях фрагменты из интервью, которое в свое время дала Мамаева Санько.

"На душе так неспокойно, я очень переживаю за Алану, мне по-женски за нее обидно. Я никогда не смотрела ее интервью, которое она давала Надежде, и вчера решила посмотреть. И как после этого Надежда может говорить, что она не знала Алану? Алана ей всю душу там раскрыла. Надежда ей просто под кожу залезла!" – негодовала Погребняк.

Санько молчать не стала и ответила в своих соцсетях обеим оппоненткам.

"Я будто оказалась в школе, где несколько отбитых подростков, собравшихся в кучку, нападают на одну, потому что поодиночке они слабы! Но я вам не по зубам, вы явно ошиблись адресом!" – написала Надежда.

Позже на сторону Аланы встала и супруга звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши. Она сообщила в своих соцсетях, что знала Мамаеву, когда она была еще замужем за Павлом.

"Это была настоящая любовь. А потом случилась большая трагедия в ее семье. И она точно не заслужила того, что сейчас происходит", – отметила Сильваши.

Светлана резко осудила Надежду за то, что та якобы неуважительно относится к экс-супруге мужа и их общей дочери и вмешивается в финансовые дела, которые касаются только Павла и его наследников.

Павел Мамаев и Надежда Санько поженились в январе 2022-го, в июне того же года они стали родителями сына. Футболист официально развелся с первой супругой, Аланой, весной 2021-го, на которой был женат с 2013 года.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика