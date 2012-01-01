Российские звезды показали свои школьные фотографии в День знаний

2 сентября новый учебный год начался для более чем 1,2 миллиона юных москвичей. В День знаний многие знаменитости тоже решили вспомнить свое детство и поделились архивными фотографиями со школьной скамьи. Покажем, как звезды выглядели за партой.



Фото: телеграм-канал MYAGKOVA IRINA

Стендап-комик Ирина Мягкова опубликовала в своем телеграм-канале фотографию в 1-м классе школы Нижнего Новгорода, где родилась и выросла. Причем если сейчас юмористка постоянно улыбается, то на снимке она сидит с очень серьезным лицом.





Ирина Мягкова стендап-комик Как же тут все пошло не так: я недовольная, мальчик с пальцем в носу, цветы возложили у букваря. Но думаю, снова начать носить банты, по-моему, прям сильно мне идет.

Юмористка также предложила подписчикам поделиться своими школьными фото.



Фото: телеграм-канал "Иван Абрамов Stand Up"

Еще один стендап-комик Иван Абрамов устроил своим фанатам настоящий квест, опубликовав общую фотографию "1 А" Одинцовской гимназии № 4 1993 года. Пользователям соцсетей пришлось вычислять и догадываться, где на ней находится юморист. К слову, в своих интервью и шоу комик часто рассказывает интересные истории, связанные с учебой и школьной жизнью.





Эстафету поддержала певица Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова). В своем телеграм-канале она опубликовала личный школьный кадр и поздравила всех "со вторым первым сентября".

"Уже завтра мы перевернем календарь, и снова третье. Как вы, готовы к учебному году?" – спросила она.

Свое детство Клава провела в Екатеринбурге, и пошла там в местную школу № 10. Затем в подростковом возрасте девочка переехала в Москву, где училась в школе № 389 и собрала там свою рок-группу, рассказывали СМИ.



Также свое детское фото в соцсетях опубликовала Ксения Собчак. Журналист и телеведущая поздравила всех с Днем знаний, отметив, что в этом году он для нее особенный – в 1-й класс отправился ее сын Платон.





Ксения Собчак журналист и телеведущая Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу. Ох. Как же все быстро летит, и вот уже первая линейка и первый звонок! Я очень любила свою школу, пусть у Платона будет так же.

Сама Ксения изначально училась в престижной ленинградской школе № 185 с углубленным изучением английского языка, однако затем перешла в учебное заведение при РГПУ имени Герцена. Уже после него телеведущая окончила факультет международных отношений МГИМО и там же получила степень магистра на факультете политологии.



Фото: vk.com/Юлия Савичева

Свое фото из детства в социальных сетях опубликовала и певица Юлия Савичева.

"Ну что, ребята, с началом учебного года, ура!" – сказано в ее посте, опубликованном в официальной группе исполнительницы в соцсети "ВКонтакте".

При этом Савичева в одном из интервью признавалась, что 1 сентября для нее ассоциировалось с "каторгой". Причина в ее "синдроме отличницы", из-за которого тройки заставляли впадать в уныние. Однако она очень любит выступать на День знаний и поздравлять с ним других.

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Olga Buzova

Своими школьными фотографиями в социальных сетях поделилась певица и телеведущая Ольга Бузова: артистка опубликовала снимки из старших классов школы № 631 в Санкт-Петербурге. Она поздравила всех с началом учебного года и пожелала терпения и сил.

Но отношения с родным учебным заведением у артистки не сложились: еще в 2022 году Бузова рассказала журналистам, что ее туда даже не пускают.





Ольга Бузова певица Я очень была прилежная ученица, но никогда не была ботаником. Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу, которую я закончила с медалью.

Певица предприняла еще одну попытку выступить там на выпускном в июне 2024-го, но снова получила отказ.

"К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, когда-нибудь это (выступление. – Прим. ред.) произойдет", – писала певица в своем аккаунте.



Детское фото в телеграм-канале опубликовала телеведущая и продюсер Тина Канделаки. По ее словам, на снимке она еще в том возрасте, когда о школе могла только мечтать. Также Канделаки сняла на видео специальное поздравительное видеообращение ко Дню знаний.

"Самый лучший праздник, самый теплый, самый домашний и, наверное, самый правильный. Все-таки это праздник знаний, когда ты по-настоящему понимаешь, ценишь и веришь в то, что знания делают тебя счастливым", – сказала Канделаки.

Сама бизнесвумен родилась в Тбилиси и училась в русской школе для детей военных.



Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/РОССИЙСКОЕ КИНО

Свою школьную фотографию опубликовал в сторис и актер Александр Петров. Он никак не стал подписывать снимок, но, кажется, это и не нужно: на фотокарточке маленький Саша выглядит счастливым.

СМИ ранее писали, что Петров родился в семье простых рабочих: мама – медработник, а папа – инженер-электрик. Учился актер в школе № 4 Переславля-Залесского.