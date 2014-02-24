Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2014, 13:17

Спорт

Российский шорт-трекист Виктор Ан выступит на чемпионате мира в Москве

Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Виктор Ан планирует выступить на чемпионате мира по шорт-треку, который пройдет в 2015 году в Москве, сообщает РИА Новости.

Шестикратный олимпийский чемпион отметил, что решение по поводу выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он еще не принял.

Ссылки по теме


Ранее спортсмен заявлял, что по окончании карьеры не собирается уходить из шорт-трека, а планирует стать тренером. На Олимпийских играх в Сочи Виктор Ан выиграл четыре награды: три золотые и одну бронзовую. Он завоевал золото на дистанции 500 и 1000 метров и в эстафете. Бронзовым призером он стал в гонке на дистанции 1500 метров.

До переезда в Россию Ан выступал за сборную Южной Кореи, в составе которой выиграл три золотые медали в 2006 году на Олимпиаде в Турине.

шорт-трек Виктор Ан

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика