Выпускники будут писать сочинения на тему смысла жизни, войны и природы

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Минобрнауки России подготовило тематические направления для итогового сочинения выпускников школ, которое они будут писать в декабре этого года. Всего определено пять тем:

"Недаром помнит вся Россия...", посвященное 200-летнему юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова;

"Вопросы, заданные человечеству войной";

"Человек и природа в отечественной и мировой литературе";

"Спор поколений: вместе и врозь";

"Чем люди живы?"

Отмечается, что тема, посвященная войне, должна подтолкнуть выпускника на размышления о причинах войны, ее влиянии на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека, участвующего в боевых действиях. Тема о природе позволит школьнику поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и другими аспектами взаимодействия человека и природы. Сочинение на тему "Спор поколений" должно содержать мысли о семейных ценностях, а тема "Чем люди живы?" предполагает рассуждения о ценностных ориентирах человека и человечества.

На основе этих направлений Рособрнадзор подготовит к декабрю темы итоговых сочинений. При этом они будут отличаться для городов, расположенных в разных часовых поясах. Таким образом, тему своего сочинения выпускники узнают только на экзамене.

"Это никакой не возврат к советскому прошлому. Мы старались формулировать (тематические направления сочинений - M24.ru) таким образом, чтобы был выбор. Те темы, которые мы предложили, должны заставить человека задуматься и высказать свои соображения", - приводит слова искусствоведа, ректора Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина Бориса Любимова "Интерфакс".

Напомним, итоговое сочинение будет проводиться в рамках промежуточной аттестации и будет допуском к дальнейшей сдаче ЕГЭ. Писаться сочинение будут в школе. Темы станут известны школьнику только на экзамене, который запланирован на декабрь.

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Проверкой работ займутся учителя и, возможно, независимые эксперты, за сочинение будет выставляться оценка "зачет/незачет". В случае незачета ученик сможет до конца учебного года написать сочинение еще раз.

Написанные работы будут сразу же сканироваться и размещаться в информационных системах обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы страны. При этом выпускник при подаче документов в высшие учебные заведения сможет решить, предоставлять ли вузу написанное сочинение в составе портфолио или нет.

Добавим, что вузы смогут самостоятельно устанавливать правила учета результатов сочинения при поступлении. Максимальный балл, который вуз может выставить за работу, – 10, полученная оценка приплюсовывается к баллам ЕГЭ.