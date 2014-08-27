Выпускники будут писать сочинения на тему смысла жизни, войны и природы

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Минобрнауки России подготовило тематические направления для итогового сочинения выпускников школ, которое они будут писать в декабре этого года. Всего определено пять тем:
- "Недаром помнит вся Россия...", посвященное 200-летнему юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова;
- "Вопросы, заданные человечеству войной";
- "Человек и природа в отечественной и мировой литературе";
- "Спор поколений: вместе и врозь";
- "Чем люди живы?"
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На основе этих направлений Рособрнадзор подготовит к декабрю темы итоговых сочинений. При этом они будут отличаться для городов, расположенных в разных часовых поясах. Таким образом, тему своего сочинения выпускники узнают только на экзамене.
"Это никакой не возврат к советскому прошлому. Мы старались формулировать (тематические направления сочинений - M24.ru) таким образом, чтобы был выбор. Те темы, которые мы предложили, должны заставить человека задуматься и высказать свои соображения", - приводит слова искусствоведа, ректора Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина Бориса Любимова "Интерфакс".
Напомним, итоговое сочинение будет проводиться в рамках промежуточной аттестации и будет допуском к дальнейшей сдаче ЕГЭ. Писаться сочинение будут в школе. Темы станут известны школьнику только на экзамене, который запланирован на декабрь.
Проверкой работ займутся учителя и, возможно, независимые эксперты, за сочинение будет выставляться оценка "зачет/незачет". В случае незачета ученик сможет до конца учебного года написать сочинение еще раз.
Написанные работы будут сразу же сканироваться и размещаться в информационных системах обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы страны. При этом выпускник при подаче документов в высшие учебные заведения сможет решить, предоставлять ли вузу написанное сочинение в составе портфолио или нет.
Добавим, что вузы смогут самостоятельно устанавливать правила учета результатов сочинения при поступлении. Максимальный балл, который вуз может выставить за работу, – 10, полученная оценка приплюсовывается к баллам ЕГЭ.