Около 200 школ планируется построить в Подмосковье к концу 2020 года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Около 200 общеобразовательных школ планируется построить к концу 2020 года. Об этом m24.ru сообщил зампредседателя правительства Подмосковья Герман Елянюшкин.

С 2017 по 2020 годы подмосковные власти предполагают дополнительно создать порядка 53 тысяч новых учебных мест. Из регионального бюджета на эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей.

В следующем году планируется дополнительно создать свыше 23 тысяч новых учебных мест. По словам Елянюшкина, только первого сентября в Подмосковье свои двери открыли 16 новых школ, а к концу декабря жители региона получат в общей сложности 29 школ на 25 тысяч мест.