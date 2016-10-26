Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 15:55

Общество

Около 200 школ планируется построить в Подмосковье к концу 2020 года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Около 200 общеобразовательных школ планируется построить к концу 2020 года. Об этом m24.ru сообщил зампредседателя правительства Подмосковья Герман Елянюшкин.

С 2017 по 2020 годы подмосковные власти предполагают дополнительно создать порядка 53 тысяч новых учебных мест. Из регионального бюджета на эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей.

В следующем году планируется дополнительно создать свыше 23 тысяч новых учебных мест. По словам Елянюшкина, только первого сентября в Подмосковье свои двери открыли 16 новых школ, а к концу декабря жители региона получат в общей сложности 29 школ на 25 тысяч мест.

Ранее министр экономики региона Ирина Смирнова заявляла, кто к концу 2020 года обучение в школах Московской области будет вестись исключительно в первую смену. Бюджет стройки образовательных учреждений на этот год в Подмосковье оценивается почти в 20 миллиардов рублей.
