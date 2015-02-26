Минобрнауки предлагает отменить плату за продленку в школах

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Минобрнауки намерено освободить родителей от платы за продленку в школах. Соответствующие методические рекомендации в ближайшее время будут направлены во все субъекты РФ, сообщили M24.ru в пресс-службе министерства.

Предполагается, что расходы на оказание услуг по уходу и присмотру за детьми в группах продленного дня будут возмещаться за счет бюджетных средств регионов и муниципалитетов. "Именно они являются учредителями школ в нашей стране", – пояснил представитель пресс-службы Минобрнауки.

По его словам, мониторинг показал, что организация групп продленного дня наиболее успешна в тех регионах, где она осуществляется за счет средств региональных и муниципальных бюджетов. Предложение уже нашло поддержку у представителей Госдумы, общественных и экспертных профессиональных организаций.

Сейчас по закону "Об образовании" за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату.

По словам председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмилы Мясниковой, в большинстве школ столицы продленка сейчас бесплатная. "В ряде школ существуют отдельные платные группы, которые, во-первых, работают дольше, чем обычная продленка, а во-вторых – предполагают какие-либо дополнительные развивающие занятия для детей", – сказала она.

Для того, чтобы в школе появилась такая группа, управляющим советом школы, куда входят педагоги, родители и учащиеся, должно быть принято соответствующее решение. Затем это решение необходимо утвердить в окружном управлении образованием (структурном подразделении департамента образования), добавила Мясникова.

Продленку в школах предлагают финансировать за счет бюджета регионов

Как рассказала M24.ru педагог начальных классов одной из московских школ, слухи о введении платной продленки ходили с начала нынешнего учебного года. "У нас оставили бесплатную продленку, однако в некоторых школах она сейчас платная", – сказала собеседница.

По словам педагога, учреждения стараются не вводить плату за продленку, так как родители очень этим возмущаются.