Две столичные школы вошли в первую десятку национального рейтинга

Фото: ИТАР-ТАСС
Две московские школы вошли в первую десятку национального рейтинга школ России повышенного уровня образования. Школа-интернат "Интеллектуал" и лицей № 1303 заняли второе и четвертое места соответственно.
Всего в рейтинге школ приняли участие 1428 школ из 41 субъекта России. Большинство регионов представили данные о 75 процентах своих школ с углубленным изучением отдельных предметов.
Участники рейтинга оценивались по нескольким критериям: возможность индивидуального развития детей, результаты и условия обучения, включая безопасность и доступность образования.
Победителем конкурса стал Югорский физико-математический лицей-интернат, расположенный в Ханты-Мансийске.
Школа-интернат "Интеллектуал"Школа открылась в 2003 году на на базе бывшей санаторно-лесной школы № 9. Она осуществляет общеобразовательную подготовку учащихся 1-11 классов. Особое внимание уделяется составлению индивидуального учебного плана для каждого ученика, исходя из его запросов без предметной специализации до 10 класса. В первой половине дня в школе проходят обязательные занятия по базовым школьным дисциплинам. Во 2 половине дня школа-интернат работает как учреждение дополнительного образования.
Лицей № 1303Лицей открыт в 1990 году, в нем работают два отделения: химическое и физико-математическое. В каждом отделении по три класса (с 9 по 11) по 15-20 учеников. Согласно рейтингу московских школ за 2006 год, основанному на результатах московских городских олимпиад, лицей находится на 1 месте по химии, на 7 месте по физике, на 12 месте по математике и на 26 месте по гуманитарному циклу.