Две столичные школы вошли в первую десятку национального рейтинга

Фото: ИТАР-ТАСС

Две московские школы вошли в первую десятку национального рейтинга школ России повышенного уровня образования. Школа-интернат "Интеллектуал" и лицей № 1303 заняли второе и четвертое места соответственно.

Всего в рейтинге школ приняли участие 1428 школ из 41 субъекта России. Большинство регионов представили данные о 75 процентах своих школ с углубленным изучением отдельных предметов.

Участники рейтинга оценивались по нескольким критериям: возможность индивидуального развития детей, результаты и условия обучения, включая безопасность и доступность образования.

Победителем конкурса стал Югорский физико-математический лицей-интернат, расположенный в Ханты-Мансийске.