Дважды два четыре: как оценивается работа школьных учителей

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Все мы дрожали перед контрольными и зубрили уроки в надежде получить хорошую оценку. Учителя часто воспринимаются как правда в последней инстанции, однако мало кто задумывается о том, что их работа оценивается по определенным стандартам. M24.ru выяснило, как проходит аттестация педагогов и по каким стандартам они будут работать в будущем.

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Сейчас преподаватели в школах работают по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) второго поколения, которые были введены несколько лет назад.

Соответствие этим стандартам проверяется аттестацией, где учитель показывает, что он сделал за пять лет: какие цели и задачи ставил в обучении, какие статьи выпустил и т.д. Все это учитель вносит в специальные таблицы, которые потом проверяются аттестационной комиссией.

По действующему стандарту, педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли инструктора, наставника, консультанта, куратора, управленца и помощника. Педагог начальных классов также должен быть мудрым воспитателем, работать в тесной связке с психологом и социальным педагогом, а также в совершенстве владеть коллективной и парной формой работы.

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Согласно стандарту, ученик является активным участником образовательного процесса, который умеет думать, мыслить, рассуждать, свободно высказывать, а если необходимо, и доказывать свое мнение. По словам учителя начальных классов московской школы № 463 Марии Стефанковой, с введением ФГОС второго поколения жизнь учителя кардинально изменилась. Особенно это коснулось учителей начальных классов, так как именно с них началось преобразование.

Во-первых, современный педагог обязательно должен владеть хотя бы элементарными компьютерными навыками. "Конечно, понятно, что Word и Power Point освоить пришлось давно, но вслед за ними пришли электронные журналы, смарт-доски, а также специальные сайты, на которых учитель имеет свое личное пространство, где освещает жизнь своего класса", – рассказывает Мария.

Существуют специальные курсы для освоения новых методов работы в виртуальном пространстве. Вся эта работа контролируется и оценивается. "Теперь вся работа учителя, особенно в электронном журнале, как на ладони, различные ведомства и подведомства могут в любую минуту проконтролировать и оценить его работу. Также это играет большую роль при аттестации", – отмечает педагог.

Фото: M24.ru/Роман Балаев

Аттестация: необходимость или формальность?

Для подтверждения своего профессионализма учителя должны проходить аттестацию каждые пять лет. По старым правилам учитель, желающий больше зарабатывать, по собственному желанию мог подать заявление о присвоении второй, первой или высшей категории. С недавних пор вторую категорию, которая присваивалась учителю руководством школы, отменили вовсе, а аттестацию педагогических работников поручили органам образования на уровне субъекта РФ.

При этом аттестация стала обязательной: раз в пять лет каждый педагог, не имеющий категории, независимо от желания и стажа работы, должен проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

Эксперты отмечают, что аттестация педагогов проходит очень по-разному: на базе центров качества образования, научно-методических центров, центров педагогического мастерства, определенных школ. В ряде случаев представители аттестационной комиссии приходят на урок того или иного преподавателя, иногда его вызывают к себе. Руководитель рабочей группы по разработке стандарта профессиональной деятельности педагогов при Министерстве образования РФ, директор центра образования № 109 Евгений Ямбург пояснил, что топовые школы, которые показывают наивысшие результаты, имеют право присваивать педагогам высшую категорию, исходя из решения самой школы.

Родители почти не участвуют в процессе аттестации, отмечает председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин: формально в школах есть управляющие советы, в которые входят родители учеников, однако их участие в аттестации, как правило, ни на что не влияет. "Я с этим категорически не согласен. Мнение родительского сообщества и родителей учащихся тоже должно звучать и иметь определенный вес", – говорит он.

Мария Стефанкова считает, что аттестация в нынешнем ее виде не самый объективный метод оценки эффективности работы педагогов. "Вся эта процедура больше направлена на сбор ненужных бумаг и заполнение бессмысленных таблиц, которые даже самый профессиональный учитель порой затрудняется заполнить. Зацикливаясь на колонках, графиках и количестве статей, проверяющие не видят человека", – говорит она.

В рамках аттестации учитель обычно дает открытый урок для того, чтобы доказать свой профессионализм. Однако в рамках одного урока, спланированного заранее, педагогу очень сложно продемонстрировать все свои качества. "Намного важнее результаты учителя и его детей, мнение коллег, родителей, самих детей о деятельности специалиста", – считает Мария Стефанкова.

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Когда будут внедрены новые стандарты

Около года назад президентом России были утверждены новые стандарты профессиональной деятельности педагогов. По мнению Евгения Ямбурга, который участвовал в их разработке, новые стандарты появились "с учетом новых угроз и новых вызовов в образовании".

Так, например, стандарт учитывает особенности работы учителей с детьми, у которых есть проблемы в развитии или отклонения в поведении, с одаренными детьми, с учащимися, для которых русский язык не является родным. Кроме того, стандарт затрагивает вопрос инклюзивного образования (когда в одном классе учатся и здоровые дети, и инвалиды).

По словам Евгения Ямбурга, переход к новым стандартам должен переходить плавно, при условии постепенного переобучения кадров. "Мы попросили оттянуть процедуру внедрения этих стандартов, потому что от учителя нельзя требовать того, чему его никто не учил. То есть сначала нужно учить учителя. Поэтому параллельно началась очень серьезная работа по модернизации педагогического образования и повышению квалификации. Сейчас функционируют 23 пилотных площадки, где это отрабатывается. Учителям предстоит научиться многим вещам, которые они не умели", – рассказал Евгений Ямбург.

Виктор Панин отмечает, что экспертное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению в отношении новых образовательных стандартов. "В свое время была допущена ошибка, и она состояла в том, что самих учителей не привлекли в широком экспертном контексте. Отдельные группы и отдельные эксперты, пусть даже семи пядей во лбу, вряд ли смогут справиться с такой сложной задачей", – говорит он.

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К нынешней реальности, говорит эксперт, новые стандарты пока малоприменимы, поэтому нужно менять кадровую политику, обучать учителей и менять педагогический состав на состав новой формации. Кроме того, по мнению Виктора Панина, необходимо создавать среду по доработке стандартов и продолжать дискуссию на различных экспертных площадках.

Сейчас рабочая группа при министерстве образования заканчивает разработку новой системы аттестации учителей, через несколько месяцев текст проекта будет выложен на сайте министерства образования для общественного обсуждения, рассказал Евгений Ямбург. Сейчас, по его мнению, аттестация в значительной степени носит формальный характер: для учителей это чаще всего лишь потеря времени и сил. "Нужно собрать портфолио, документы, иногда это по 500 страниц, ответить на множество компьютерных вопросов. Все это, в общем, никакого отношения к сути дела не имеет", – отмечает он.

С Евгением Ямбургом согласен Виктор Панин: "Аттестация учителей сейчас во многом проходит формально, об этом напрямую свидетельствуют результаты тестирований и анкетирований, оценок качества образования".

Эксперты считают, что вопрос с аттестацией – это тонкий и болезненный вопрос, который требует в первую очередь объективности. "Мы хотим сделать так, чтобы этот процесс был более объективным и чтобы он не был отдан на откуп начальству, в том числе директорам школ", – говорит Евгений Ямбург. По его словам, не нужно забывать, что сейчас очень много ярких и нестандартных учителей, у которых случаются конфликты с администрацией, и они тоже нуждаются в защите.

Дарья Вениславичева