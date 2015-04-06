Всероссийский урок Победы пройдет в школах 8 апреля

Фото: M24.ru

8 апреля в школах страны состоится Всероссийский единый урок Победы, приуроченный к 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства образования.

В рамках всероссийского урока ребята смогут совершить онлайн-путешествие по городам-героям страны благодаря образовательному маршруту "Лента истории". Так, на прямой связи с Москвой будут: Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь и Курск.

Представители каждого города покажут видеооткрытку о родном городе и его вкладе в Победу, а также расскажут о том, как будут отмечать 9 мая. Например, жители Волгограда поделятся историей создания большого вязаного шарфа городов-побратимов, а куряне устроят экскурсию по историко-мемориальному музею "Командный пункт Центрального фронта".

В акции также примут участие русские ребята из школы при посольстве России в Германии. Они расскажут историю немца, который прошел войну с советскими солдатами и большую часть жизни посвятил России. Своими историями поделятся и якутские охотники-снайперы.

После всероссийского урока стартует месячник Победы, в рамках которого дети будут посещать музеи и мемориальные места, участвовать в патриотических акциях. Ребята также смогут сделать фотографию с ветераном или в местах боевой славы и выложить ее в социальных сетях с хэштэгами #победа70 #урокпобеды.

Напомним, к 70-летию Победы в столице оборудуют пять медиазон, их хотят разместить на улице Кузнецкий мост, на Тверском бульваре рядом с МХАТ имени Горького, перед главным входом на ВДНХ, на смотровой площадке Воробьевых гор и на входе на территорию Поклонной горы.

Медиазоны оборудуют двумя внешними экранами размерами 3 на 2,5 метра, двумя плазменными панелями 46 дюймов, подиумом, зоной отдыха и двумя информационными киосками. На территории медиазон будут проходить различные мероприятия, такие как конкурс на исполнение песен военных лет в караоке, конкурс на тематические фотографии или художественные работы.

Кроме того, на территории ВДНХ появится медиаклуб, где будут транслировать фильмы о войне и старые парады, а на набережных Москвы-реки организуют пять световых инсталляций "Вахта Памяти".

Напомним, с 4 по 12 мая столицу украсят в фирменном стиле "Ура Победе!", который разработал организационный комитет празднования юбилея. Его основной мотив – белый голубь и георгиевская ленточка.

Сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы. Кроме того, на набережных столицы в День Победы пройдет световое шоу – mapping show.