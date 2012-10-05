Форма поиска по сайту

05 октября 2012, 10:30

Общество

Троицку и Щербинке выделят 123 миллиона рублей на образование

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти выделят 123,325 миллиона рублей недавно вошедшим в состав столицы округам Троицку и Щербинке на улучшения в сфере образования.

Как сообщает РИА Новости, выделенные деньги пойдут на капитальный ремонт зданий, питание учащихся, внедрение новых технологий, обеспечение безопасности и проезд школьников.

Как сообщалось ранее, переоснащение школ началось в 2011 году. В ходе программы по введению новых технологий финансирование практических всех московских школ увеличилось и составило 123 тысячи рублей в год на каждого ученика.

