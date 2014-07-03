Московских учителей запретили сокращать в течение учебного года

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Столичных учителей запретили сокращать в школах в течение учебного года, сообщила на пресс-конференции председатель московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Иванова, передает Агентство "Москва".

По ее словам, необходимость ввести такое правило появилась в силу реорганизации, которая может закончиться, например, в середине учебного года.

Также в течение учебного года без согласия работника не может быть изменена его нагрузка. Иванова добавила, что на данный момент коллективные договоры заключили около 70% столичных школ.