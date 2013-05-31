"Яндекс" проанализировал детские поисковые запросы

Фото: clubs.ya.ru/

К Международному дню защиты детей компания "Яндекс"проанализировала запросы детей в поисковиках. Дети составляют 10% пользователей поисковика, причем они задают вопросы в четыре раза чаще, чем взрослые.

Судя по результатам анализа, детей, как и во все времена, больше всего волнуют три вещи: учеба, любовь и технологии. В области учебы среди мальчиков популярен запрос "как найти площадь треугольника", а среди девочек - "что просил поднять Вий". Кроме того, детей интересуют компьютерные игры, а также как научиться целоваться, как накачать грудные мышцы (у мальчиков) и как похудеть (у девочек).

Рекордсменом по количеству вопросов у мальчиков стало "как установить мод на майнкрафт", а у девочек - "как сделать лизуна". Кто не помнит, лизун - это такая желеобразная субстанция разных цветов, которую можно метать в стены, потолки и одноклассников без особого ущерба - разве что останется след красителя.

Вопросы девочек вообще отличаются большим романтизмом: если мальчиков интересует, как сделать из бумаги пистолет, то девочки хотят узнать, как нарисовать розу; мальчиков - что такое френдзона, а девочек - что такое любовь; мальчиков - сколько концовок в metro last light, а девочек - сколько человек побывало на Луне.

Среди детей 1-го класса популярны вопросы типа "почему мы любим кошек и собак", "как сделать волшебную палочку". В течение следующих пяти лет детей в основном волнуют вопросы по учебе, а вот в 7-м появляются вопросы "как признаться девочке в любви, когда ты идешь за ней после школы" и "как стать красивой". Мальчиков вопрос внешности начинает интересовать лишь в 10-м классе.

В 11-м классе среди юношей лидируют запросы "куда пойти учиться" и "как русифицировать китайский айфон", а среди девушек - "куда поступить" и "как увеличить грудь".