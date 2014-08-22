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22 августа 2014, 16:02

Школьники будут изучать историю присоединения Крыма к России

школьники Учебники Крым

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки определило, какие сведения из истории Крыма и Севастополя будут изучать российские школьники, сообщает МИА "Россия сегодня".

История Крыма и Севастополя в полной мере получила отражение в концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Так, концепция содержит сведения о покорении Крыма - Крымских военных походах (1687 и 1689 годов), присоединении Крыма и Северного Причерноморья в эпоху Екатерины II, подробную информацию о Крымской войне 1853-1856 годов и обороне Севастополя, событиях Гражданской и Великой Отечественной войны, развернувшихся на полуострове.

Кроме того, раздел, посвященный новейшей истории России, дополнен информацией о вхождении Крыма и Севастополя в составе РФ в 2014 году.

При этом все изменения в концепцию вносились по итогам обсуждений с научным сообществом и были утверждены министерством совместно с Российским историческим обществом, Минкультуры и Общероссийским народным фронтом.

Минобрнауки направило рекомендательное письмо во все издательства, чьи пособия содержатся в федеральном перечне, чтобы они в кратчайшие сроки скорректировали свои учебники истории. Однако изымать из школ старые книги не планируется.

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Ранее Владимир Путин поручил министерству совместно с Российским историческим обществом обеспечить включение в концепцию нового учебно-методического комплекса отечественной истории сведений о роли Крыма в судьбе Российской империи, СССР и современной России.

Напомним, в феврале 2014 года на фоне политического кризиса на Украине крымские власти подняли вопрос о самоопределении республики. 16 марта в Крыму прошел референдум, на котором 96,7 процента избирателей проголосовали за воссоединение с Россией.

На следующий день Верховный Совет провозгласил Крым независимым государством, а Госсовет обратился к руководству России с просьбой принять республику в состав РФ. 18 марта в Георгиевском зале Кремля после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию был подписан межгосударственный договор о принятии в состав России двух субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

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