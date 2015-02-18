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18 февраля, 11:25

Домашние задания для первоклассников предложили отменить

школьники Минобрнауки домашнее задание

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Министерство образования и науки предложило ограничить объем домашних заданий для школьников по всем предметам. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

В документе отмечается, что педагоги будут должны задавать столько уроков, чтобы время на выполнение домашних заданий по всем предметам для школьников вторых и третьих классов не превышало 1,5 часов в день, в четвертых и пятых классах – 2 часов в день, в шестых-восьмых классах – 2,5 часов в день, а в девятых-одиннадцатых классах – 3,5 часов в день.

Кроме того, учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны стоять в расписании в один день. Также планируется, отменить домашние задания для первоклассников.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 3 марта.

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев, комментируя предложение Минобрнауки, отметил, что объемы домашнего задания для каждой школы индивидуальные. "Решение проблемы лежит через компромисс, которого должны достигнуть отдельно взятая школа и родительская общественность", – сказал депутат.

По словам Молева, время на выполнение домашнего задания у разных учеников может варьироваться. "Нормирование со стороны властей вряд ли поможет на практике, – пояснил он. – Кому-то на одно и то же домашнее задание потребуется пятнадцать минут, а кому-то и два часа".

Молев добавил, что для первоклассников можно отменить обязательные оцениваемые домашние задания, но при этом оставить возможность выполнять те задания, которые вызывают у школьников наибольший интерес.

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Ранее M24.ru сообщало, что электронные учебники будут напоминать столичным школьникам о невыполненных уроках.

"В электронных учебниках будет бокс под названием "домашнее задание". Это календарь, как у бизнесмена, в котором написано, когда какой урок нужно сделать. И скажем, в три часа ночи, если ученик все делает в последний момент, у него прозвенит звонок. Это будет сигнал, что он не сделал домашнее задание, но если утром он встанет пораньше, у него будет время на выполнение задания", – рассказал вице-президент по новым технологиям издательства "Просвещение" Артем Соловейчик.

Анатолий Федотов

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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