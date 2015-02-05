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Время с детьми

05 февраля 2015, 18:12

Экскурсоводами Пушкинского музея на один день станут дети

школьники экскурсоводы ГМИИ им. А. С. Пушкина время с детьми

Фото: станица музея на Facebook

8 февраля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдет акция "Я покажу тебе музей". На один день культурное учреждение окажется полностью во власти детей: студенты местного Клуба юных искусствоведов займут места смотрителей и экскурсоводов.

В каждом зале посетителей в этот день будут ждать ребята, которые расскажут о самых важных экспонатах. Дети устроят для гостей ГМИИ нестандартные экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции на такие темы, как "Революция и искусство: Франция и Нидерланды", "Потерянные поколения, или XVII век – отец нашего времени", "Голландия vs Фландрия". Гостей музея ждут конкурсы на знание истории искусства, викторины и квесты.

Расписание экскурсий можно найти здесь. Для участия необходимо зарегистрироваться.

В египетском и греческом залах пройдет акция "Читаем вместе", здесь можно будет услышать рассказы и мифы Древнего мира. В рамках акции "Рисуем вместе" в зале голландского искусства ребята расскажут гостям о символике натюрморта, а в зале искусства Эллинизма - научат рисовать античные скульптуры.

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Все посетители смогут также принять участие в необычном конкурсе #явпушкинском, где попытаются найти собственного двойника на музейных полотнах. Фотографировать гостей будут юные фотографы, наиболее интересные снимки появятся затем в соцсетях ГМИИ.

Самых маленьких гостей ждут пазлы по мотивам коллекции искусства Древнего Востока и другие интересные игры.

Акция "Я покажу тебе музей" пройдет с 11.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00). В музей приглашают детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, а также их родителей.

Музейный Клуб юных искусствоведов был создан в 1960 году. Его участники - это учащиеся 8-11 классов, а также студентов младших курсов московских вузов.

В настоящее время в Клубе - более 250 студентов. Дети изучают основные периоды истории зарубежного искусства, посещают выставки, мастерские художников, путешествуют по городам России и Европы.

Также молодые искусствоведы ставят спектакли и разыгрывают пантомимы, придумывают викторины, пишут стихи и читают их на творческих вечерах. Ребята активно участвуют в жизни музея - например, в прошлом году они подготовили спецпрограммы для фестиваля "Яркие люди" и "Ночи искусств".


Напомним, Пушкинский музей запустил экскурсии для беременных. От обычной экскурсии они отличаются тем, что организаторы выделяют время для отдыха будущих мам.

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