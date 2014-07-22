Украинская шахматистка Екатерина Лагно получила российское гражданство

Екатерина Лагно. Фото: ИТАР-ТАСС

Украинская шахматистка Екатерина Лагно получила российский паспорт. Указ о предоставлении спортсменке гражданства России подписал 22 июля Владимир Путин, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

24-летняя уроженка Львова являлась сильнейшей украинской шахматисткой. Уже в возрасте 15 лет она стала чемпионкой Европы по шахматам.

11 июля этого года Лагно получила право выступать за сборную России. Заявление о переходе в национальную команду России она подала в марте, но здесь свой протест выразила украинская федерация шахмат.

В итоге на сторону Лагно встали юристы, которые не нашли препятствий для перехода Лагно в команду России.

Отметим, что женскую сборную России не допустили до участия в шахматной Олимпиаде после того, как отечественные функционеры не успели вовремя подать заявку на турнир. С подачей документа затянули именно из-за перехода Лагно.