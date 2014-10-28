Стартовали съемки российского мини-сериала "Мата Хари" с Джоном Малковичем

Джон Малкович. Фото: imdb.com

Российский мини-сериал "Мата Хари", в котором "засветятся" Кристофер Ламберт, Джон Малкович и Рутгер Хауэр, начали снимать в Лиссабоне. В телекартине будет 12 эпизодов.

Режиссер у "Маты Хари" иностранный – это Дэннис Берри, снявший "Звездные врата: ЗВ-1", "Ларго Винч" и "Горца". Среди отечественных актеров, которые появятся на экране, – Федор Бондарчук, Алексей Гуськов, Ксения Раппопорт. Знаменитую шпионку сыграет француженка Ваина Джоканте.

После столицы Португалии съемочная группа отправится в Санкт-Петербург, где продолжит работать над созданием сериала. В России показать "Мату Хари" планируют в будущем году, позже телекартину увидят и зарубежные зрители, сообщает The Hollywood Reporter.

"Она была неординарной личностью, всю жизнь одинокой. Только в конце своего короткого, но драматичного пути нашла настоящую любовь. Это история об исключительно сильной женщине", - рассказал продюсер сериала Влад Ряшин.

Мата Хари, урожденная Маргарета Зелле, была известной экзотической танцовщицей и куртизанкой, происхождение у нее было голландское. Во времена Первой мировой войны девушка работала двойным агентом.

В 1917 году, в возрасте 41 года, Мату Хари во Франции и казнили за шпионаж. Позже выяснилось, что она работала не на одну разведку, а на две.