Speak Russian: кто и как озвучивает зарубежные сериалы в России

Постер к сериалу Lost
В каком переводе посмотреть американский сериал? Вариантов масса - в середине 2000-х в России случился бум на самостоятельный перевод западных телешоу. Тогда "Остаться в живых" (Lost) настолько очаровал зрителей, что наиболее инициативные из них решили сами озвучивать любимый сериал.
С тех пор собственными переводами многосерийных драм и комедий прославились многие российские студии – "Кураж-Бамбей", "Кубик в кубе", NewStudio, LostFilm, Kravec. Мы пообщались с их представителями и выяснили, как и на кого они работают, почему никогда не конфликтуют с правообладателями и в чем секрет идеального перевода.
Студия Kravec
Андрей Кравец
Андрей. Фото из личного архива
Основатель сайта LostFilm (с которого в России и начался бум на самостоятельную озвучку) Андрей Кравец давно расстался со своим знаменитым детищем. Сейчас он руководит студией Kravec, которая тоже родилась в середине 2000-х - во времена его первых экспериментов с озвучиванием сериалов.
Студия Kravec работает исключительно с легальным контентом – сотрудничает с телеканалами "Пятница", 2х2, порталом Amediateka и другими крупными заказчиками. Среди самых интересных своих проектов Андрей называет "Игру престолов", "Сверхъестественное", "Сотню".
Как работает студия
"Наша студия сотрудничает с телеканалами и ресурсами, купившими права на трансляцию сериалов в России. Работа строится так: получаем заказ, знакомимся с ним, смотрим пилотную серию. Если сам сериал и условия договора нас устраивают, соглашаемся на заказ.
Начинается подготовка: подыскиваем переводчика, которому близка тематика сериала, устраиваем кастинг, подсчитываем, сколько потребуется задействовать актеров. Если предполагается закадровый перевод, заказчик иногда сам ставит условия относительно необходимого количества голосов. Актеров мы подбираем с голосами, максимально похожими на те, что можно услышать у героев в оригинале.
Сериал отдается в перевод, назначается график озвучания. Тут важно подстроиться под актеров, у которых всегда, разумеется, есть какие-то свои съемки, спектакли, гастроли. Когда перевод получен и отредактирован, а артисты записаны, остаются технические моменты - вроде сведения звука.
Фото: ТАСС / Машков Юрий
Переводчиков, редакторов, актеров и прочих сотрудников у нас достаточно много. Как правило, все они - контрактники: могут полгода поработать, потом еще пару месяцев отдохнуть и опять вернуться на новый проект.
Сам я, конечно, по большей части занимаюсь координацией работы студии, но в некоторых сериалах мой голос все же можно услышать. Например, в "Миллерах" в Amediateka - так получилось, что в прошлом году некому было озвучить роль старика, вот я и взялся. Еще бывают мелкие появления - в "Сверхъестественном" на "Пятнице" досталась эпизодическая роль".
Сколько времени нужно, чтобы озвучить один эпизод сериала
Ссылки по теме
- Ждем "Игру престолов": Грампи Кэт на троне и спойлеры от учителя
- Новая жизнь "Санта-Барбары": кто смотрит мыльную оперу 30 лет спустя
- Как Росс и Рейчел: почему все новые ситкомы – это те же "Друзья"
"Сроки бывают разные. Например, недавно мы сделали три сезона "Сверхъестественного" за три месяца - причем в дубляже. Признаюсь, это было непросто, но у нас хорошая команда, которая работает качественно и, кроме того, набралась опыта еще во времена сотрудничества с порталом LostFilm.
У компании "Амедиа" сроки тоже всегда довольно сжатые, потому что они выкладывают на свой портал переведенные серии день в день с американскими коллегами. Когда мы выпускали "Игру престолов", на дубляж одной серии нам отвели где-то четыре-пять дней.
Вообще, заказчик, как правило, сразу оговаривает срок, в который у него сериал должен выйти в эфир. Эти графики завязаны на открытии прав на обработку и показ материала: когда канал или портал заключает договор с правообладателем, в документах обозначается период, в течение которого покупатель может переводить, озвучивать, транслировать сериал или фильм.
Обычно у нас бывает, в среднем, три-четыре недели на сериал, состоящий из 15 серий по 20 минут. Кстати, скорость работы зависит еще от самого материала: вот, например, "Сотня" (сериал про то, что происходит на планете через 97 лет после того, как цивилизацию уничтожила атомная война - примечание M24.ru), которую мы сейчас делаем, дается нелегко. В ней нужно задействовать очень много актеров, приходится привлекать студентов. Это ерунда, по сути, но ведь требуется время".
Почему будущее - за платным показом сериалов
"У меня никогда не было конфликтов с правообладателями. Когда мы начинали LostFilm, то как проект мало кому были интересны - еще не могли конкурировать с телевидением. Все думали - да, вот такой выпускают контент в интернете, что ж, плохо, ну и ладно. Хотя, конечно, было абсолютно понятно, что интернет будет развиваться, причем быстро.
Одновременно с этим ясно было и то, что как только количество абонентов сети увеличится, тем, у кого есть авторские права, станет выгодно зарабатывать на них в интернете. Теперь именно это и происходит: полным ходом развиваются всевозможные стрим-ресурсы (порталы, которые предоставляют возможность смотреть фильмы и сериалы в режиме онлайн - примечание M24.ru). Причем чтобы подключиться к ряду из них, уже даже не нужен компьютер, потому что многие современные телевизоры имеют возможность транслировать их контент.
"Сверхъестественное". Фото: facebook.com/Supernatural
Будущее - за платными стрим-ресурсами. Кстати, за свои услуги они просят не такие уж большие деньги. Как я говорю молодежи - вы пиво разок не попейте, а посмотрите сериал (смеется).
Думаю, постепенно до студий озвучания, которые занимаются своей работой, не имея на это установленных разрешений, все-таки доберутся. Пока, может, просто руки не доходят. Впрочем, я, как и во времена работы с LostFilm, по-прежнему убежден, что в целом авторское право в информационный век совершенно устарело. Его необходимо менять - нельзя все время стричь одну и ту же овцу. Сегодня информация распространяется слишком быстро, чтобы можно было ее удерживать или контролировать".
Какая озвучка - хорошая
"Мы делаем и дублированный перевод, и закадровый. На последнем наша студия уже собаку съела - мы занимались им с самого начала своего существования и такие заказы выполняем очень быстро. Дубляж впервые попробовали пару лет назад - когда делали сериал "Визитеры" для ТНТ.
Телеканалы обычно, чтобы сэкономить денег, заказывают не дубляж, а липсинг. По сути это то же самое, только попроще: непосредственно дубляж оправдан больше в кинотеатрах, на крупных экранах, в том числе в IMAX. В картине с дубляжом голосовой перевод должен точно "попадать" зарубежным артистам "в губы". Липсинг же попроще, там достаточно, чтобы перевод начинался в тот момент, когда герой открыл рот, и заканчивался, когда он его закрыл.
"Игра престолов". Фото: facebook.com/GameOfThrones
Есть мнение, что закадровый перевод будто бы лучше дубляжа, потому что нужно слышать "родной" голос, который "неповторим". Я с этим не согласен. "Неповторимых" голосов нет, а у качественной озвучки полно других критериев.
Например, очень важен кастинг - чтобы девочку не озвучивала старушка, а мальчика - старичок. Желательно "попадание" русской речи во фразы по ритмике - зрителю некомфортно следить за развитием событий на экране, когда герои заканчивают говорить, а наши актеры продолжают что-то переводить.
Хорошо, когда переводчику сериала нравится материал. Например, я вряд ли отдам кровавый криминальный сериал на перевод романтичной молодой девушке - с ним лучше справится юноша, которому тема будет близка.
Еще важна адаптация материала. Конечно, не бездумная - например, была какая-то чудовищная версия "Игры престолов", в которой Джона Сноу обозвали "Белым Снегом". Ну что это такое? Разве можно переводить имена?
Грань тут тонкая, культура у нас разная, и задача переводчиков и студии - найти некий компромисс.
Типичные ошибки переводчиковПрилагательное "dutch" часто переводят как "датский", хотя на самом деле оно означает "нидерландский".
"Caucasian race" – это европеоидная раса. У неопытных переводчиков выражение превращается в "лицо кавказской национальности".
Прабабушка (great-grandmother) у одного из русских переводчиков "Семейки Аддамс" превратилась в "великую бабушку".
Государство, о котором идет речь в "Голодных играх", поделено на округа. В оригинале они называются дистриктами (district). Адаптировавшие книги и фильмы специалисты решили не переводить это название на русский - округа так и остались дистриктами.
В сериале Lost был момент, когда герои идут по лесу во главе с мужчиной, утверждающим, что он знает дорогу. Ему говорят: "Ну что ж, веди нас, N" - и вместо N называют какого-то испанского конкистадора. Разве это нам что-то говорит? Вот если он скажет "Веди нас, Сусанин" – сразу станет понятно, что человек хотел сказать.
То же самое с юмором: в "Сверхъестественном" есть герой, который постоянно острит – причем настолько по-американски, что прямой перевод нам бы ни о чем не сказал. Приходится искать что-то поближе к нашим реалиям".
"Кубик в кубе"
Руслан Габидуллин
Руслан. Фото из личного архива
"Кубик в кубе" - это домашняя студия семейной пары – Ольги Кравцовой и Руслана Габидуллина.
Стиль у "Кубика" достаточно жесткий: ненормативная лексика, грубоватый сленг, слегка агрессивная подача. Все это особенно хорошо "легло" на "Отбросов", "Южный парк" и "Убийство".
Раньше ребята из "Кубика" просто переводили сериалы, которые им нравились, и выкладывали их в открытый доступ, теперь же они делают легальный контент и вовсю сотрудничают с разными каналами и стрим-ресурсами - 2х2, Now.ru, Tvigle.ru.
Как работает студия
"У нас постоянная команда переводчиков - четыре человека, с которыми мы работаем уже очень давно. А редакторов вообще нет. Наши переводчики такие классные, что посторонняя редактура просто не нужна. Иногда мы только сами подгоняем текст под себя уже во время озвучивания – лексику, сленг и так далее.
Звук тоже сводим сами. Это не так уж и сложно на самом деле. Да и вообще, чтобы озвучивать, вовсе не нужна никакая супер-мега-студия или невероятное оборудование – это глупости. У нас вот студия домашняя. Главное, чтобы была комната, в которую не проникают посторонние звуки".
Откуда приходят заказы
"Конфликтов с правообладателями у нас никогда не было. Да и, думаю, они были бы достаточно бессмысленны: мы ведь не пираты, диски не печатаем, видеофайлы не продаем. Деньги со зрителей у себя на страничке во "ВКонтакте" собирали впервые в сентябре – тогда на "Дневниках вампира" внезапно "отвалился" спонсор, и люди решили сами скинуться на озвучку. И хотели, чтобы переводить продолжали мы, а не кто-то еще. Хотя в интернете есть еще четыре варианта этого сериала в разном русском переводе.
Вообще, сейчас мы все меньше делаем самостоятельные озвучки. У нас много заказов от телеканалов и порталов - сотрудничаем с 2х2, Now.ru, Tvigle.ru. "Кубик" заработал популярность за время своего существования, да и стиль у нас узнаваемый, так что сотрудничать хотят многие.
С одной стороны, нам и самим хочется легализовать таким образом свою деятельность, с другой – это, по сути, даже не от нас зависит. Мы ведь заказчиков не ищем, они сами к нам обращаются. Кстати, даже не всегда заказывают сериалы - бывает и просто дикторская работа".
"Отбросы". Фото: facebook.com/e4misfits
Сколько времени нужно, чтобы озвучить один эпизод сериала
"Сейчас мы все больше сериалов озвучиваем на заказ, но есть проекты, которые до сих пор ведем самостоятельно. В последнем случае материал берем на зарубежных торрент-трекерах. Среди них есть и закрытые, на которых новые эпизоды сериалов появляются уже через десять минут после выхода в эфир.
Над одним, допустим, часовым, эпизодом можем работать разное время - зависит от конкретного случая. Если обстоятельно делать все, с проверками и прочим – то уйдет два-три дня.
С заказчиками, которые ставят очень жесткие сроки, мы не сотрудничаем. Впрочем, таких особо и нет. И потом, если люди обращаются к "Кубику", значит, хотят именно нас. Но это не значит, что мы затягиваем работу: просто, заключая контракт, заранее говорим, что сможем выполнить работу к такому-то сроку. Он и прописывается в договоре".
"Дневники вампира". Фото: facebook.com/thevampirediaries
Романтика VS Черный юмор
"Хоть стиль у нас и специфический, мы все-таки не одни только "агрессивные" сериалы озвучиваем. У нас и романтика всякая была. Но, естественно, чаще хочется брать то, что больше нравится - а больше нравятся нам сериалы с жестким юмором или сюжетом. Но, в то же время, мы делаем и "Дневники вампира". Очень "девочковый" сериал.
Ромкомы у нас тоже были. "Бессонные ночи", например (комедия про молодую семью с детьми – примечание M24.ru). В общем, мы все это проходили и пробовали. И может это спокойно делать, просто удовольствия больше получаем от работы над сериалами типа "Отбросов", "Уилфреда", "Настоящего детектива", "Убийства", "Кремниевой долины", "Южного парка".
Анна Теплицкая