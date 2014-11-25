Speak Russian: кто и как озвучивает зарубежные сериалы в России

Постер к сериалу Lost

В каком переводе посмотреть американский сериал? Вариантов масса - в середине 2000-х в России случился бум на самостоятельный перевод западных телешоу. Тогда "Остаться в живых" (Lost) настолько очаровал зрителей, что наиболее инициативные из них решили сами озвучивать любимый сериал.

С тех пор собственными переводами многосерийных драм и комедий прославились многие российские студии – "Кураж-Бамбей", "Кубик в кубе", NewStudio, LostFilm, Kravec. Мы пообщались с их представителями и выяснили, как и на кого они работают, почему никогда не конфликтуют с правообладателями и в чем секрет идеального перевода.

Студия Kravec

Андрей Кравец

Андрей. Фото из личного архива Основатель сайта LostFilm (с которого в России и начался бум на самостоятельную озвучку) Андрей Кравец давно расстался со своим знаменитым детищем. Сейчас он руководит студией Kravec, которая тоже родилась в середине 2000-х - во времена его первых экспериментов с озвучиванием сериалов. Студия Kravec работает исключительно с легальным контентом – сотрудничает с телеканалами "Пятница", 2х2, порталом Amediateka и другими крупными заказчиками. Среди самых интересных своих проектов Андрей называет "Игру престолов", "Сверхъестественное", "Сотню".



Как работает студия

"Наша студия сотрудничает с телеканалами и ресурсами, купившими права на трансляцию сериалов в России. Работа строится так: получаем заказ, знакомимся с ним, смотрим пилотную серию. Если сам сериал и условия договора нас устраивают, соглашаемся на заказ.

Начинается подготовка: подыскиваем переводчика, которому близка тематика сериала, устраиваем кастинг, подсчитываем, сколько потребуется задействовать актеров. Если предполагается закадровый перевод, заказчик иногда сам ставит условия относительно необходимого количества голосов. Актеров мы подбираем с голосами, максимально похожими на те, что можно услышать у героев в оригинале.

Сериал отдается в перевод, назначается график озвучания. Тут важно подстроиться под актеров, у которых всегда, разумеется, есть какие-то свои съемки, спектакли, гастроли. Когда перевод получен и отредактирован, а артисты записаны, остаются технические моменты - вроде сведения звука.

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Переводчиков, редакторов, актеров и прочих сотрудников у нас достаточно много. Как правило, все они - контрактники: могут полгода поработать, потом еще пару месяцев отдохнуть и опять вернуться на новый проект.

Сам я, конечно, по большей части занимаюсь координацией работы студии, но в некоторых сериалах мой голос все же можно услышать. Например, в "Миллерах" в Amediateka - так получилось, что в прошлом году некому было озвучить роль старика, вот я и взялся. Еще бывают мелкие появления - в "Сверхъестественном" на "Пятнице" досталась эпизодическая роль".

Сколько времени нужно, чтобы озвучить один эпизод сериала

"Сроки бывают разные. Например, недавно мы сделали три сезона "Сверхъестественного" за три месяца - причем в дубляже. Признаюсь, это было непросто, но у нас хорошая команда, которая работает качественно и, кроме того, набралась опыта еще во времена сотрудничества с порталом LostFilm.

У компании "Амедиа" сроки тоже всегда довольно сжатые, потому что они выкладывают на свой портал переведенные серии день в день с американскими коллегами. Когда мы выпускали "Игру престолов", на дубляж одной серии нам отвели где-то четыре-пять дней.

Вообще, заказчик, как правило, сразу оговаривает срок, в который у него сериал должен выйти в эфир. Эти графики завязаны на открытии прав на обработку и показ материала: когда канал или портал заключает договор с правообладателем, в документах обозначается период, в течение которого покупатель может переводить, озвучивать, транслировать сериал или фильм.

Обычно у нас бывает, в среднем, три-четыре недели на сериал, состоящий из 15 серий по 20 минут. Кстати, скорость работы зависит еще от самого материала: вот, например, "Сотня" (сериал про то, что происходит на планете через 97 лет после того, как цивилизацию уничтожила атомная война - примечание M24.ru), которую мы сейчас делаем, дается нелегко. В ней нужно задействовать очень много актеров, приходится привлекать студентов. Это ерунда, по сути, но ведь требуется время".

Почему будущее - за платным показом сериалов

"У меня никогда не было конфликтов с правообладателями. Когда мы начинали LostFilm, то как проект мало кому были интересны - еще не могли конкурировать с телевидением. Все думали - да, вот такой выпускают контент в интернете, что ж, плохо, ну и ладно. Хотя, конечно, было абсолютно понятно, что интернет будет развиваться, причем быстро.

Одновременно с этим ясно было и то, что как только количество абонентов сети увеличится, тем, у кого есть авторские права, станет выгодно зарабатывать на них в интернете. Теперь именно это и происходит: полным ходом развиваются всевозможные стрим-ресурсы (порталы, которые предоставляют возможность смотреть фильмы и сериалы в режиме онлайн - примечание M24.ru). Причем чтобы подключиться к ряду из них, уже даже не нужен компьютер, потому что многие современные телевизоры имеют возможность транслировать их контент.

"Сверхъестественное". Фото: facebook.com/Supernatural

Будущее - за платными стрим-ресурсами. Кстати, за свои услуги они просят не такие уж большие деньги. Как я говорю молодежи - вы пиво разок не попейте, а посмотрите сериал (смеется).

Думаю, постепенно до студий озвучания, которые занимаются своей работой, не имея на это установленных разрешений, все-таки доберутся. Пока, может, просто руки не доходят. Впрочем, я, как и во времена работы с LostFilm, по-прежнему убежден, что в целом авторское право в информационный век совершенно устарело. Его необходимо менять - нельзя все время стричь одну и ту же овцу. Сегодня информация распространяется слишком быстро, чтобы можно было ее удерживать или контролировать".

Какая озвучка - хорошая

"Мы делаем и дублированный перевод, и закадровый. На последнем наша студия уже собаку съела - мы занимались им с самого начала своего существования и такие заказы выполняем очень быстро. Дубляж впервые попробовали пару лет назад - когда делали сериал "Визитеры" для ТНТ.

Телеканалы обычно, чтобы сэкономить денег, заказывают не дубляж, а липсинг. По сути это то же самое, только попроще: непосредственно дубляж оправдан больше в кинотеатрах, на крупных экранах, в том числе в IMAX. В картине с дубляжом голосовой перевод должен точно "попадать" зарубежным артистам "в губы". Липсинг же попроще, там достаточно, чтобы перевод начинался в тот момент, когда герой открыл рот, и заканчивался, когда он его закрыл.

"Игра престолов". Фото: facebook.com/GameOfThrones

Есть мнение, что закадровый перевод будто бы лучше дубляжа, потому что нужно слышать "родной" голос, который "неповторим". Я с этим не согласен. "Неповторимых" голосов нет, а у качественной озвучки полно других критериев.

Например, очень важен кастинг - чтобы девочку не озвучивала старушка, а мальчика - старичок. Желательно "попадание" русской речи во фразы по ритмике - зрителю некомфортно следить за развитием событий на экране, когда герои заканчивают говорить, а наши актеры продолжают что-то переводить.

Хорошо, когда переводчику сериала нравится материал. Например, я вряд ли отдам кровавый криминальный сериал на перевод романтичной молодой девушке - с ним лучше справится юноша, которому тема будет близка.

Еще важна адаптация материала. Конечно, не бездумная - например, была какая-то чудовищная версия "Игры престолов", в которой Джона Сноу обозвали "Белым Снегом". Ну что это такое? Разве можно переводить имена?

Грань тут тонкая, культура у нас разная, и задача переводчиков и студии - найти некий компромисс.

Типичные ошибки переводчиков Прилагательное "dutch" часто переводят как "датский", хотя на самом деле оно означает "нидерландский". Прилагательное "dutch" часто переводят как "датский", хотя на самом деле оно означает "нидерландский". "Caucasian race" – это европеоидная раса. У неопытных переводчиков выражение превращается в "лицо кавказской национальности". Прабабушка (great-grandmother) у одного из русских переводчиков "Семейки Аддамс" превратилась в "великую бабушку". Государство, о котором идет речь в "Голодных играх", поделено на округа. В оригинале они называются дистриктами (district). Адаптировавшие книги и фильмы специалисты решили не переводить это название на русский - округа так и остались дистриктами.



В сериале Lost был момент, когда герои идут по лесу во главе с мужчиной, утверждающим, что он знает дорогу. Ему говорят: "Ну что ж, веди нас, N" - и вместо N называют какого-то испанского конкистадора. Разве это нам что-то говорит? Вот если он скажет "Веди нас, Сусанин" – сразу станет понятно, что человек хотел сказать.

То же самое с юмором: в "Сверхъестественном" есть герой, который постоянно острит – причем настолько по-американски, что прямой перевод нам бы ни о чем не сказал. Приходится искать что-то поближе к нашим реалиям".

"Кубик в кубе"

Руслан Габидуллин

Руслан. Фото из личного архива "Кубик в кубе" - это домашняя студия семейной пары – Ольги Кравцовой и Руслана Габидуллина. Стиль у "Кубика" достаточно жесткий: ненормативная лексика, грубоватый сленг, слегка агрессивная подача. Все это особенно хорошо "легло" на "Отбросов", "Южный парк" и "Убийство". Раньше ребята из "Кубика" просто переводили сериалы, которые им нравились, и выкладывали их в открытый доступ, теперь же они делают легальный контент и вовсю сотрудничают с разными каналами и стрим-ресурсами - 2х2, Now.ru, Tvigle.ru.



Как работает студия

"У нас постоянная команда переводчиков - четыре человека, с которыми мы работаем уже очень давно. А редакторов вообще нет. Наши переводчики такие классные, что посторонняя редактура просто не нужна. Иногда мы только сами подгоняем текст под себя уже во время озвучивания – лексику, сленг и так далее.

Звук тоже сводим сами. Это не так уж и сложно на самом деле. Да и вообще, чтобы озвучивать, вовсе не нужна никакая супер-мега-студия или невероятное оборудование – это глупости. У нас вот студия домашняя. Главное, чтобы была комната, в которую не проникают посторонние звуки".

Откуда приходят заказы

"Конфликтов с правообладателями у нас никогда не было. Да и, думаю, они были бы достаточно бессмысленны: мы ведь не пираты, диски не печатаем, видеофайлы не продаем. Деньги со зрителей у себя на страничке во "ВКонтакте" собирали впервые в сентябре – тогда на "Дневниках вампира" внезапно "отвалился" спонсор, и люди решили сами скинуться на озвучку. И хотели, чтобы переводить продолжали мы, а не кто-то еще. Хотя в интернете есть еще четыре варианта этого сериала в разном русском переводе.

Вообще, сейчас мы все меньше делаем самостоятельные озвучки. У нас много заказов от телеканалов и порталов - сотрудничаем с 2х2, Now.ru, Tvigle.ru. "Кубик" заработал популярность за время своего существования, да и стиль у нас узнаваемый, так что сотрудничать хотят многие.

С одной стороны, нам и самим хочется легализовать таким образом свою деятельность, с другой – это, по сути, даже не от нас зависит. Мы ведь заказчиков не ищем, они сами к нам обращаются. Кстати, даже не всегда заказывают сериалы - бывает и просто дикторская работа".

"Отбросы". Фото: facebook.com/e4misfits

Сколько времени нужно, чтобы озвучить один эпизод сериала

"Сейчас мы все больше сериалов озвучиваем на заказ, но есть проекты, которые до сих пор ведем самостоятельно. В последнем случае материал берем на зарубежных торрент-трекерах. Среди них есть и закрытые, на которых новые эпизоды сериалов появляются уже через десять минут после выхода в эфир.

Над одним, допустим, часовым, эпизодом можем работать разное время - зависит от конкретного случая. Если обстоятельно делать все, с проверками и прочим – то уйдет два-три дня.

С заказчиками, которые ставят очень жесткие сроки, мы не сотрудничаем. Впрочем, таких особо и нет. И потом, если люди обращаются к "Кубику", значит, хотят именно нас. Но это не значит, что мы затягиваем работу: просто, заключая контракт, заранее говорим, что сможем выполнить работу к такому-то сроку. Он и прописывается в договоре".

"Дневники вампира". Фото: facebook.com/thevampirediaries

Романтика VS Черный юмор

"Хоть стиль у нас и специфический, мы все-таки не одни только "агрессивные" сериалы озвучиваем. У нас и романтика всякая была. Но, естественно, чаще хочется брать то, что больше нравится - а больше нравятся нам сериалы с жестким юмором или сюжетом. Но, в то же время, мы делаем и "Дневники вампира". Очень "девочковый" сериал.

Ромкомы у нас тоже были. "Бессонные ночи", например (комедия про молодую семью с детьми – примечание M24.ru). В общем, мы все это проходили и пробовали. И может это спокойно делать, просто удовольствия больше получаем от работы над сериалами типа "Отбросов", "Уилфреда", "Настоящего детектива", "Убийства", "Кремниевой долины", "Южного парка".

