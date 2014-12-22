Сара Джессика Паркер снимется в новом сериале про одиноких подруг

Сара Джессика Паркер. Фото: facebook.com/Sexandthecity

Спустя десять лет после завершения легендарного "Секса в большом городе" (Sex and the City) Сара Джессика Паркер собирается вновь сняться в сериале про одиноких подруг. Комедию "Развод" (Divorce) планирует показывать американский телеканал HBO.

"Развод" расскажет о женщине средних лет (Паркер), которая под влиянием двух своих свободных подружек решает расстаться с мужем. Пока героиня думает, действительно ли ей стоит пойти на такой шаг, муж внезапно сам подает на развод: он узнает об интрижке, которую его любимая завела на стороне.

Сара Джессика Паркер не только сыграет главную роль в сериале, но и спродюсирует его, сообщает The Hollywood Reporter.

"Секс в большом городе" - культовый сериал, эпизоды которого выходили в США с 1998 по 2004 год. Он рассказал о жизни четырех подруг, которым "немного за 30". В основу сюжета лента книга журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл.

После окончания сериала были сняты два полнометражных фильма-продолжения – в 2008 и 2010 годах, – а также сериал-приквел "Дневники Кэрри" (The Carrie Diaries).

Кроме Сары Джессики Паркер, в "Сексе в большом городе" снялись актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.