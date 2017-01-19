Создатели "Игры престолов" оживят одного из убитых персонажей

Фото: hbo.com

Один из умерших персонажей сериала "Игра престолов" появится в новом сезоне, сообщается на сайте сообщества поклонников саги телеканала HBO. Как утверждают фанаты сериала, на экраны вернется лорд Уолдер Фрей, убитый Арьей Старк в конце шестого сезона.

По информации портала, исполнявший роль Уолдера Фрея британский актер Дэвид Брэдли заявлен в списке актеров нового сезона. В официальном резюме артиста также появилось упоминание о том, что он снимался в продолжении сериала.

Седьмой, предпоследний сезон "Игры престолов" выйдет летом 2017 года. Он будет состоять из семи эпизодов. Среди приглашенных звезд – ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, который сыграет немого моряка на пиратском корабле "Тишина".

О восьмом, последнем сезоне саги известно немного. Несколькими днями ранее программный директор HBO Кейси Блойс сообщил, что телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона "Игры престолов".

Ранее сообщалось, что в последнем сезоне будет шесть эпизодов. Съемки начнутся в сентябре 2017 года, на экраны он выйдет в 2018-м.