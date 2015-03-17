Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта 2015, 10:40

Культура

Бенедикта Камбербэтча отправят в викторианский Лондон

Бенедикт Камбербэтч. Фото: bbc.co.uk

Создатели "Шерлока" выпустят викторианский спецвыпуск сериала. Ожидается, что его премьера состоится в Великобритании в декабре.

Недавно в "Твиттере" BBC появились фотографии Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена, исполняющих роли Хомса и Ватсона, в костюмах в стиле XIX века. Поклонники предположили, что герои отправятся на костюмированный бал или это сон одного из персонажей, но нет. Один из создателей сериала – Стивен Моффат – подтвердил, что действие 90-минутного эпизода развернется в викторианском Лондоне, сообщает Entertainment Weekly. Однако Моффат отметил, что эта история не будет частью сезона, состоящего из трех серий.

Дата премьеры пока неизвестна, но ожидается, что спецвыпуск покажут в Великобритании в декабре.

Сериал "Шерлок", представляющий собой современную адаптацию произведений Артура Конан-Дойла, впервые появился на экранах в 2010 году и моментально приобрел мировую популярность. Спустя два года состоялась премьера второго сезона сериала, и в январе 2014 году вышел третий сезон, последний на данный момент.

Премьера четвертого сезона сериала "Шерлок" состоится в 2016 году.

сериалы викторианская эпоха Бенедикт Камбербэтч Шерлок Холмс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика