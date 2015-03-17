Бенедикта Камбербэтча отправят в викторианский Лондон

Бенедикт Камбербэтч. Фото: bbc.co.uk

Создатели "Шерлока" выпустят викторианский спецвыпуск сериала. Ожидается, что его премьера состоится в Великобритании в декабре.

Недавно в "Твиттере" BBC появились фотографии Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена, исполняющих роли Хомса и Ватсона, в костюмах в стиле XIX века. Поклонники предположили, что герои отправятся на костюмированный бал или это сон одного из персонажей, но нет. Один из создателей сериала – Стивен Моффат – подтвердил, что действие 90-минутного эпизода развернется в викторианском Лондоне, сообщает Entertainment Weekly. Однако Моффат отметил, что эта история не будет частью сезона, состоящего из трех серий.

Дата премьеры пока неизвестна, но ожидается, что спецвыпуск покажут в Великобритании в декабре.