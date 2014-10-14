"Американскую историю ужасов" продлили на пятый сезон

Джессика Лэнг в "Американской истории ужасов". Фото: facebook.com/americanhorrorstory

Не успел стартовать четвертый сезон "Американской истории ужасов" (American Horror Story), как антологию уже продлили на пятый. Такое решение телеканал FX, на котором идет шоу, принял в связи с рекордом, который установил сериал: премьеру новой порции эпизодов посмотрели 10 миллионов человек.

В пятом сезоне будет, как и в предыдущих, 13 серий. Старт показа намечен на октябрь 2015 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Создатели шоу Райан Мерфи и Брэд Фэлчак неоднократно заявляли, что у них уже есть идеи по поводу тематики новой части антологии. Кто из актеров вновь появится на телеэкране, пока не уточняется, однако авторы шоу надеются, что главная звезда сериала, Джессика Лэнг, не откажется сниматься в продолжении шоу – несмотря на то, что ранее она планировала в следующем году завершить актерскую карьеру.

Как ранее заявлял Мерфи, в первых эпизодах четвертого сезона "Американской истории" есть "зацепки", по которым внимательные зрители могут догадаться о тематике будущих серий.

Четвертый сезон "Американской истории ужасов" стартовал на прошлой неделе, он называется "Фрик-шоу" (Freak Show).

События нового сезона разворачиваются в 1950 году. Героиня Джессики Лэнг, переехавшая во Флориду немка Эльза Марс, возглавляет труппу фриков и пытается сделать все, чтобы цирки уродов не канули в лету.

Сара Полсон играет двухголовую женщину, Кэти Бейтс – бородатую, Анжела Бассетт – трехгрудую. Также в сериале вновь появляются Эван Питерс (парень с руками лобстера), Фрэнсис Конрой, Дэнис О’Хэйр, Эмма Робертс. К шоу присоединились и новые актеры: Джон Линч из "Фарго" (Fargo), Майкл Чиклис, Финн Уиттрок.

В сериале снялась также самая маленькая из ныне живущих женщин мира, 20-летняя Йоти Амгэ.

Пока неизвестно, станет ли частью "Фрик-шоу" звезда "Как я встретил вашу маму" (How I Met Your Mother) Нил Патрик Харрис. Ранее он просил Райана Мерфи взять его в сериал, создатель антологии отмечал, что это вполне возможно.

Кстати, в будущем сезоне также стартует другой сериал Райана Мерфи – своеобразный спин-офф "Американской истории ужасов" под названием "Американская криминальная история". Идти новая антология будет все на том же FX.