Фото: facebook.com/interny.tnt

Сериал "Интерны" заподозрили в пропаганде гомосексуализма. Муниципальный депутат столичного района Якиманка Дмитрий Захаров 6 октября направил запрос главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой провести соответствующую проверку. В своем Twitter он разместил скриншоты заявления.

По мнению Захарова, в сериале утверждается, что "здоровое неприятие гомосексуальных браков является гомофобией и чем-то неправильным", "в гомосексуальном браке может вырасти нормальный ребенок" и "усыновление детей гомосексуалистами – это нормально".

Он также усмотрел пропаганду гомосексуализма в том, что персонаж, защищающий однополые браки (Фил Ричардс), "выставлен в позитивном свете", в то время как его девушка, которая против такой модели семьи, – в негативном.

Захаров просит снять с эфира 249 и 251 серии и удалить их изо всех источников в интернете. "К другим сериям, где присутствует персонаж Фил Ричардс, претензий нет, так как в них гомосексуализм выставляется в правильном свете как отклонение и повод для шуток и подколов", – резюмирует депутат.

Сериал "Интерны" транслируют на телеканале ТНТ с 2010 года, к настоящему моменту вышло четыре сезона. В сериале рассказывается о рабочих буднях четырех молодых медиков, проходящих практику в одной из столичных больниц под руководством циничного доктора Андрея Евгеньевича Быкова (Иван Охлобыстин).

В 2011 году проект получил национальную премию "Золотой носорог" как лучший телевизионный сериал.