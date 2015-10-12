Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 17:01

Культура

По повести автора "Игры престолов" снимут новый сериал

Фото: Hanh Lionel/FA Bobo/PIKSELL/PA Images/ТАСС

Американский телеканал Cinemax планирует снять сериал по нуар-повести "Шкурное дело" (Skin Trade) писателя Джорджа Мартина, автора цикла романов "Песнь Льда и Огня", экранизированного в виде сериала "Игра престолов". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В центре сюжета – детектив Рэнди Уэйд, который расследует дело об оборотнях, найденных мертвыми. Съемки начнутся в том случае, если уже заказанный сценарий пилотной серии понравится продюсерам.

По словам самого автора, он всегда думал о сериале или полнометражной картине о Рэнди.

Впервые повесть Skin Trade вышла в свет в 1989 году – в сборнике "Темные видения". Туда также вошли произведения Стивена Кинга.

Джордж Мартин – американский писатель-фантаст, лауреат многих литературных премий. Всемирную славу получил благодаря циклу романов в жанре фэнтези "Песнь Льда и Огня", экранизированного компанией HBO в виде популярного телесериала "Игра престолов".

В 2011 году журнал Time включил писателя в свой список самых влиятельных людей в мире.

сериалы Игра престолов Джордж Мартин сериал

Главное

