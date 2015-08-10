Тизер сериала "Западный мир" с Энтони Хопкинсом появился в Сети

В Сети появился первый тизер научно-фантастического сериала "Западный мир", в котором одну из главных ролей исполнит Энтони Хопкинс. Актер сыграет доктора Роберта Форда, творческого директора парка "Западный мир".

Это история о гигантском парке развлечений для взрослых, где реальность стилизована под различные исторические периоды от Древнего Рима до Дикого Запада, а роль аттракционов выполняют человекоподобные роботы, с которыми посетители могут делать все, что угодно, вплоть до насилия и убийств.

Но однажды здесь, как в "Парке Юрского Периода", происходит сбой в системе, и ситуация выходит из-под контроля.

Видео: youtube/пользователь HBO

Компания Warner Brothers планировала сделать ремейк к одноименному вестерну Майкла Крайтона 1973 года еще с начала 1990-х, но только в 2013 году появилась информация о том, что HBO заказал пилотную версию.

Выход сериала запланирован на 2016 год. За это время на проект удалось собрать мощную команду с Джей Джей Абрамсом и Джонатаном Ноланом во главе.