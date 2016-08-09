Первый за всю историю сериала часовой эпизод "Симпсонов" покажут в 2017 году

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Анимационный сериал "Симпсоны" анонсировал первый в своей истории часовой выпуск. Как сообщает издание Entertainment Weekly, его покажут уже в январе 2017 года. Серия получит название The great Phatsby, отсылающее к роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби".

По сюжету, о котором в понедельник на пресс-конференции рассказал исполнительный продюсер проекта Эл Джин, главным героям сериала, Гомеру и Барту, придется выручать мистера Бернса, обманутого коварным и беспощадным "хип-хоп магнатом" Джей Джи. Этот эпизод также станет отсылкой к двухчастному детективному эпизоду 1995 года, который назывался "Кто стрелял в мистера Бернса?"

"Симпсоны" уже стали самым длинным сериалом в истории: этой осенью в рамках премьеры седьмого сезоны выйдет 600 эпизод. Также на основе истории Гомера и Барта Симпсонов в 2007 году был снят полнометражный фильм "Симпсоны в кино".