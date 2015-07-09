Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля 2015, 12:04

Культура

В сети опубликовали первое фото из нового сезона сериала "Шерлок"

Фото: facebook.com/BBCOne

Телеканал BBC One опубликовал на своей странице в Facebook первое фото из нового эпизода британского сериала "Шерлока" с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фриманом в главных ролях.

"Замолчите все, замолчите! Не двигайтесь, не говорите, не дышите. Публикуем новое специальное фото Шерлока," – подписали снимок авторы.

Английский сериал о приключениях гениального детектива Шерлока Холмса и доктора Ватсона стартовал в 2010 году. С тех пор было снято 3 сезона по 3 серии. Четвертый сезон создатели обещают выпустить к 2016 году, а специальный рождественский выпуск покажут 25 декабря.

Ссылки по теме


В 2011 году "Шерлок" стал обладателем британской телевизионной премии BAFTA в категории "Лучший драматический сериал". Сериал получил известность в России, США и странах Европы: в социальных сетях существуют сообщества фанатов сериала.

сериалы Шерлок Мартин Фриман Бенедикт Камбербэтч

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика