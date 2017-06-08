Авторы "Игры престолов" сожгли невероятное число людей

Седьмой сезон сериал HBO "Игра престолов" побьет все рекорды жестокости – в нем сожгут невероятное количество персонажей. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Сгорать персонажи сериала будут в пламени, изрыгаемом драконами.

"В одной из батальных сцен мы отправили в огонь больше каскадеров, чем когда бы то ни было. Наш координатор трюков действительно попасть в Книгу рекордов Гиннеса", – приводит издание слова шоураннера "Игры престолов" Дэвида Бенниофа.

Вышеупомянутый координатор Роули Ирлэм уточнил, что речь идет об одновременном нахождении в пламени 73 каскадеров. Кроме того, добавляет он, в другой сцене седьмого сезона авторы сериала "подожгли 20 человек на пляже".

По его словам, все это нужно для того, чтобы зрители получили достоверную картинку. Кроме того – увидели, как выглядят люди на войне.

Авторы сериала добавили, что каскадеры находились в огне в специальных костюмах и охлаждающих масках не дольше 30 секунд, однако эти съемки были достаточно рискованными. Дело в том, что огонь может вспыхнуть снова после того, как его гасят.

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" намечена на 16 июля 2017 года. Программный директор HBO Кейси Блойс ранее охарактеризовал его как "удивительный". "Не хочу хвастаться, но я не представляю себе человека, который будет разочарован", – подчеркнул он.