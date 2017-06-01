Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 15:55

Культура

Гарвардский университет введет образовательный курс по сериалу "Игра престолов"

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"

Гарвардский университет введет образовательный курс по сериалу "Игра престолов", сообщает Time.

Курс будет называться "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". На лекциях студентам Гарварда предстоит анализировать тексты книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и их адаптацию HBO для сериала на соответствие историческим реалиям средневекового мира Евразии.

Слушатели курса будут искать соответствие между героями популярного сериала и историческими фактами, а также сопоставлять архетипы персонажей "король", "королева", "хорошая жена", "второй сын", "искатель приключений" с их историческими прототипами.

Новый сезон сериала стартует на HBO 16 июля. Он будет состоять всего из семи серий.

Ссылки по теме


сериалы Гарвард Игра престолов HBO новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика