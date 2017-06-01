Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"

Гарвардский университет введет образовательный курс по сериалу "Игра престолов", сообщает Time.

Курс будет называться "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". На лекциях студентам Гарварда предстоит анализировать тексты книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и их адаптацию HBO для сериала на соответствие историческим реалиям средневекового мира Евразии.

Слушатели курса будут искать соответствие между героями популярного сериала и историческими фактами, а также сопоставлять архетипы персонажей "король", "королева", "хорошая жена", "второй сын", "искатель приключений" с их историческими прототипами.

Новый сезон сериала стартует на HBO 16 июля. Он будет состоять всего из семи серий.