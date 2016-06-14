Газовые счетчики будут устанавливать в квартирах до 2019 года

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Госдума продлила на три года срок установки счетчиков газа в квартирах. Соответствующий закон принят в третьем чтении.

Продление срока объясняется тем, что у значительной части ответственных организаций нет денег на установку счетчиков. Кроме того, отмечается в пояснительной записке, сейчас в России не существует необходимых производственных мощностей для выпуска достаточного количества приборов учета. Нехватку счетчиков авторы предлагают восполнить за счет импорта приборов из-за рубежа.

Законопроект касается жилых построек, где потребление газа превышает 2 кубометра в час. Организации-поставщики или перевозчики газа обязаны оснастить счетчиками такие дома, если их собственники не сделали этого до 1 января 2015 года.

Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающие организации должны были полностью завершить установку в жилых домах счетчиков газа до 1 января этого года.

Последний раз тарифы на коммунальные услуги в столице менялись в июле 2015 года:

Как проиндексированы цены:

• холодная вода и водоотведение – на 5,9 процента (с 49 рублей до 52 рублей за кубический метр);

• газ – на 7,5 процента (с 5,6 рублей до 6,02 рублей за кубический метр);

• электроэнергия – на 7 процентов (с 4,6 до 5 рублей);

• горячее водоснабжение – на 11,5 процента (с 135 до 150 рублей);

• отопление – на 13 процента (с 1720 до 1945 рублей)



