Американский режиссер Пол Браун расскажет о структуре киносценария

Фото: ИТАР-ТАСС

1 февраля в Доме кино лекцию "Структура киносценария" прочтет американский сценарист, режиссер и продюсер Пол Браун. Мероприятие организуют Нью-Йоркская Академия Киноискусства и Молодежный центр Союза кинематографистов России. Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Американец расскажет слушателям об особенностях написания сценария кинокартины, а также о том, как стать успешным сценаристом.

Пол Браун преподает на факультетах кинодраматургии и продюсирования в Нью-Йоркской Академии Киноискусства. Он написал более тридцати сценариев, трижды номинировался на "Эмми" и четырежды – на "Золотой Глобус". На его счету – работа над сериалами "Секретные материалы", "Сумеречная зона", "Звездный путь: Вояджер" и другими. Браун также сочинил сценарий фильма "Рок в летнем лагере" компании Disney.

Начало трансляции – в 15.00.

Трансляция завершена.