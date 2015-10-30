Товарищеский матч между сборными России и Португалии отменен

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Товарищеский матч между сборными России и Португалии в Лондоне не состоится по техническим причинам. Новое место проведения игры будет объявлено позднее, сообщает официальный сайт РФС.

Игра пройдет в какой-то другой стране, но пока неизвестно, где именно. Португальцы не хотят играть в России из-за суровых климатических условий.

Ориентировочно поединок состоится 13 ноября. Ранее сообщалось, что он пройдет на лондонском стадионе "Крэйвен Коттедж".

17 ноября россияне сыграют с командой Хорватии в Краснодаре на "Кубань-арене".

Оба матча проводятся в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу, который состоится в 2016 году. Сборная России вышла в финальную стадию турнира, заняв второе место в своей отборочной группе.