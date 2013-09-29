Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу защитила титул чемпиона мира

Сборная России защитила титул чемпиона мира по пляжному футболу. В финальном матче первенства планеты, которое проходило на Таити, наша команда разгромила испанцев - 5:1.

В первом периоде голов забито не было.

Второй игровой отрезок оказался более удачным для сборной России. Мячи Шкарина, Романова и Крашенинникова вывели нашу команду вперед - 3:0. Под занавес периода испанцам удалось отыграть один гол красивым ударом через себя Льоренка.

В третьем периоде сборная России забила еще два гола, установив окончательный счет в матче - 5:1.

Таким образом, наша национальная команда продолжает владеть титулом чемпиона мира. Лучшим бомбардиром завершившегося первенства стал россиянин Шишин.