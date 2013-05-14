Чемпионат мира по хоккею: итоги группового этапа

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России завершила выступление на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Наша команда одержала пять побед и потерпела два поражения, что позволило выйти в следующую стадию турнира. Об итогах группового этапа рассказывает M24.ru.

Последние годы приучили российских болельщиков к победам национальной команды. Выигрыш чемпионата мира 2008 года в Квебеке был фантастикой, победа на первенстве 2009 года над канадцами уже воспринималась как должное, а на трех последующих первенствах сборная России вообще выступала в ранге главного претендента на победу.

Оптимисты ждали от сборной России образца 2013 года такого же выступления как на прошлом чемпионате мира. Тогда подопечные Билялетдинова в буквальном смысле слова прошлись катком по своим противникам, одержав победы во всех матчах турнира. Почти во всех случаях они были разгромными – избежать этой участи из грандов удалось только команде Чехии, которая проиграла россиянам со счетом 2:0. Можно, конечно, сказать, что наши хоккеисты тогда не разгромили немцев, норвежцев и датчан, но все же к играм с такими соперниками на предварительном этапе сборная всегда подходит несколько расслабленно.

Нельзя забывать, что в прошлом году за сборную России играли такие мастера, как Малкин, Овечкин, Семин и Дацюк. В этом году никого из них в национальной команде нет – лидеры нашего хоккея ведут борьбу за Кубок Стэнли. Уже после завершения группового этапа стало известно, что "Вашингтон" Овечкина прекратил борьбу за трофей и "Ови", как его называют заокеанские болельщики, все-таки может приехать на чемпионат мира. Его помощь будет явно не лишней.

Французы празднуют победу над сборной России. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России удачно начала текущее первенство, разгромив Латвию со счетом 6:0 и Германию – 4:1, но вот дальше игра у нашей дружины не заладилась. В упорном поединке одолев США – 5:3, россияне умудрились проиграть французам. В футболе такой результат никого бы не удивил, но в хоккее, где сборная Франции является признанным аутсайдером и год за годом ведет борьбу за право остаться в элитном дивизионе, это нечто из ряда вон выходящее.

Россияне на чемпионатах мира французам не проигрывали вообще! Это первое поражение, которое для команды Франции стало исторической победой, а для подопечных Билялетдинова матчем, который нужно поскорее забыть.

Самое удивительное, что проиграли россияне совершенно по делу. Наши нападающие – от Ковальчука до Кокарева – увязали в оборонительных порядках французов, и в итоге сборной России удалось забросить всего одну шайбу. Такого в матчах россиян с противниками классом ниже не было два года. На чемпионате 2011 года команда под руководством тогда еще Вячеслава Быкова ухитрилась не забросить немцам ни одной шайбы в матче группового этапа, тогда россияне проиграли 2:0.

Матч Россия - Словакия. Фото: ИТАР-ТАСС

После обидного поражения от французов, россияне уступили команде Финляндии – 2:3. Снова не шла игра у нападающих, обе шайбы на счету первого звена Ковальчука-Радулова, которые вдвоем буквально "тащили" сборную России в плей-офф. При этом игра у третьего игрока в звене – Локтионова – не шла, и в последних матчах группового этапа Билялетдинов заменил его на Терещенко.

Это принесло свои плоды.

В решающем для сборной России матче против Словакии, дружина Билялетдинова смотрелась гораздо лучше, чем в двух предыдущих поединках. Но и тут забивали из нападающих только Ковальчук с Радуловым. В компанию к ним добавился защитник Денисов, наказавший Словакию за ошибку вратаря Януса.

Единственную шайбу россияне пропустили, играя в большинстве. Ошибся опытный защитник Никулин, упустивший шайбу, и словацкому хоккеисту оставалось только переиграть Брызгалова, который даже не шелохнулся.

Кадр из матча Россия - Австрия. Фото: ИТАР-ТАСС

Достаточно любопытным получился и последний матч группового турнира против сборной Австрии. Интересным тут является факт, что россияне пропустили четыре шайбы от главного аутсайдера своей группы и по ходу встречи проигрывали со счетом 3:2. Правда, второй и третий периоды расставили все по местам: 8:4 – победа сборной России.

Таким образом, россияне набрали 15 очков и пока занимают первое место в своей группе. Удержится ли наша команда на первой строчке, зависит от матча между Финляндией и Латвией. Если финны обыграют латвийцев, а, скорее всего, так и будет, то дружина Билялетдинова опустится на вторую строчку турнирной таблицы. Это означает, что соперником россиян по четвертьфиналу станет сборная США. Если же россияне обыграют американцев, то в полуфинале встретятся с победителем пары Швейцария – Чехия/Норвегия.

Заняв первое место, россияне получат в соперники по четвертьфиналу Словакию, а в полуфинале встретятся с победителем пары Канада – Швеция.

Так или иначе, легкой прогулки за золотом ожидать не приходится – в этом году сборная России не кажется непобедимой машиной, а подножку команде Билялетдинова в самый неподходящий момент сумела подставить не хватающая звезд с небес сборная Франции.

Василий Макагонов @vmakagonov