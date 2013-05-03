Время большого хоккея

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня в Хельсинки и Стокгольме начнется очередной, уже 77-й по счету чемпионат мира по хоккею. Сборная России считается одним из главных фаворитов турнира, и не только потому, что у нашей страны славные хоккейные традиции. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отправились на север Европы в ранге действующих чемпионов и победителей неофициального первенства Старого света (Евротура).

В том, что наша команда выиграла в нынешнем сезоне Евротур можно найти очень хорошую примету. В 2008 и 2009 годах россияне также выиграли эти соревнования, а затем стали и чемпионами мира. Любопытно, что подобное удавалось только нашим хоккеистам. Евротур проводится, начиная с сезона 1996/97. Финны становились его победителями 7 раз, а шведы и чехи выигрывали его дважды, однако ни одна из этих сборных в год своего триумфа на этих соревнованиях завоевать золото чемпионата мира пока так и не смогла. Впрочем, главный тренер россиян заявил, что выиграть Евротур пусть и приятно, но придавать большого значения этому успеху не следует, ибо на чемпионате мира все начнется, что называется, с нуля.

Согласно регламенту турнира, в заявку команды тренеры имеют право включить не более 25-ти хоккеистов. На данный момент известны имена двадцати российских игроков, шесть из которых представляют клубы НХЛ. Билялетдинов принял решение задействовать голкиперов Семена Варламова и Илью Брызгалова, представляющих "Колорадо Эвеланш" и "Филадельфию Флайерз" соответственно. "Энхаэловский" защитник пока в нашей команде только один – Федор Тютин из "Коламбус Блю Джекетс". А вот нападающих трое. Это форварды "Нью-Джерси Дэвилз" Илья Ковальчук и Андрей Локтионов, а также одноклубник Тютина Артем Анисимов.

Вполне вероятно, что уже по ходу чемпионата ряды нашей сборной будут пополнены еще несколькими хоккеистами из НХЛ. Именно по этой причине в тренерском штабе и не спешат пока заполнять заявку полностью. Не исключено, что, например, такие блестящие форварды как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк вылетят вместе со своими клубами из розыгрыша Кубка Стэнли уже после серий первого раунда, и вместе с этим получат возможность помочь российской команде на мировом первенстве. Как сказал сам Зинэтула Билялетдинов, в сборной пока останутся свободными две-три вакансии, ну а уж если звездными нападающими их заполнить не получится, в его распоряжении есть достаточное количество исполнителей, готовых в любой момент усилить состав команды.

В сборной уже точно будут как минимум три представителя московских клубов. В матчах чемпионата мира примут участие два хоккеиста ЦСКА – защитник Денис Денисов и форвард Александр Радулов, которого Билялетдинов планирует задействовать в ударном первом звене. По всей вероятности окажется в составе еще один представитель столичных армейцев Евгений Рясенский, ибо защитников пока заявлено всего шесть. Как показывает практика, в итоге их должно быть восемь, и если даже в последний момент руководство сборной примет решение привлечь в оборонительную линию еще одного игрока из НХЛ (хотя это пока не планируется), то Рясенский, ставший год назад чемпионом мира, по мнению большинства хоккейных специалистов является более предпочтительной кандидатурой, нежели остающийся пока вместе с ним в запасе молодой защитник новосибирской "Сибири" Никита Зайцев.

А вот сколько (один или все же двое) в итоге окажется в сборной России московских динамовцев предсказать пока невероятно сложно. Если нападающий Денис Кокарев в заявку уже включен, то участие в чемпионате мира его партнера по линии атаки бело-голубых Сергея Соина зависит от целого ряда обстоятельств. И прежде всего от того, смогут или нет приехать на турнир Овечкин, Дацюк и (или) Малкин. Если так случится, что привлечь к участию в турнире никого из них не удастся, место в сборной Соину практически гарантировано. Если же "освободятся" все трое, то шансов у динамовца будет крайне мало. А вот если из-за океана прибудет одна или две звезды НХЛ, то обладателю Кубка Гагарина необходимо будет выиграть конкуренцию у трех других, предусмотрительно оставленных Билялетдиновым пока в запасе трех форвардов – Евгения Кузнецова, Егора Аверина и Вадима Щипачева, представляющих челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив" и череповецкую "Северсталь" соответственно.

Помимо уже упомянутых хоккеистов из НХЛ и московских клубов в составе сборной России выйдут на лед еще 10 полевых игроков. Четверо из них, Илья Никулин, Евгений Медведев, Кирилл Петров и Алексей Терещенко представляют казанский "Ак Барс", в котором Билялетдинов проработал главным тренером на протяжении 7 лет (с 2004 по 2011 год).

Как видно из заявки, очень сильно доверяет наставник нашей команды и представителям омского "Авангарда", который делегировал в сборную трех своих представителей – защитника Антона Белова и двух форвардов – Александра Пережогина и его тезку Попова. Из магнитогорского "Металлурга" были взяты игрок обороны Евгений Бирюков и нападающий Сергей Мозякин плюс еще один форвард, Александр Свитов представляет уфимский "Салават Юлаев". На роль третьего голкипера Билялетдинов и Ко определили стража ворот "Северстали" Василия Кошечкина.

Возвращаясь к теме участия хоккеистов московских клубов на предстоящем чемпионате мира, следует отметить, что помимо россиян, их привлекли к турниру еще четыре сборные. Словаки Доминик Граняк и Бранко Радивоевич, защищающие ныне цвета "Динамо" и "Спартака" соответственно, и выигравшие год назад серебряные медали мирового первенства, вновь будут выступать за свою национальную команду.

Динамовский защитник Янне Яласвара включен в заявку сборной Финляндии, а форварду ЦСКА Никласу Перссону, имеющему в своем послужном списке две бронзы и одно серебро чемпионатов мира предстоит в очередной раз доказывать что "Тре крунур" по-прежнему представляет собой грозную силу. Ну а его одноклубник и коллега по амплуа Янис Спруктс попытается помочь команде Латвии пробиться хотя бы в восьмерку сильнейших сборных мира, в которую латвийцы не могут попасть с 2009 года.

Предстоящий чемпионат мира будет практически как две капли воды похож на прошлогодний (будем надеяться, что и в плане его будущего триумфатора тоже). Он также пройдет в Стокгольме и Хельсинки (причем на тех же аренах), с одной лишь разницей, что теперь решающие четыре встречи (два полуфинала, матч за третье место и финал) примет шведская, а не финская столица (как год назад). Все дело в том, что конкурс за право проведения чемпионата 2012 года выиграла Финляндия, а 2013 – Швеция. И организаторы, приняв во внимание множество факторов и интересов (в том числе, разумеется, и коммерческих) решили воплотить в жизнь идею о совместном проведении соревнований. В 2012 году впервые в истории хоккейных чемпионатов мира турнир прошел сразу в двух странах. Соответственно также будет и на этот раз. Причем сейчас были учтены и пожелания российских болельщиков, решивших поддержать нашу команду, что называется, "живьем". Изначально сборная России попала в группу, матчи которой состоятся в Швеции, однако при согласии представителей Чехии, россияне и чехи группами поменялись. И в результате отечественные любители хоккея отправились болеть за свою ледовую дружину в Хельсинки, добраться из России до которого гораздо удобнее, легче и дешевле, нежели до Стокгольма.

Прежними остались формула и регламент. 16 участников турнира разбиты на две группы по 8 команд. На групповом этапе соревнования проводятся по круговой системе, и по итогам семи туров, по четыре сильнейшие сборные выходят в стадию плей-офф, которая включает в себя четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Плюс по традиции состоится встреча за 3 место, в которой примут участие неудачники полуфинальных баталий. Кстати говоря, российской сборной будет очень важно занять в своей группе (помимо нашей команды в нее входят команды Финляндии, Словакии, США, Германии, Латвии, Франции и Австрии) именно первое место. Такой результат, по всей вероятности, сможет ей практически гарантировать выход в полуфинал. Дело в том, что в другой группе есть только три конкурентоспособных (относительно подопечных Билялетдинова) соперника. Это хоккеисты Швеции, Чехии и Канады. При всем уважении к командам Норвегии, Швейцарии, Дании, Белоруссии и Словении, они вряд ли будут способны занять в своей восьмерке место выше четвертого. Однако кто-то из них обязательно его займет, и согласно регламенту турнира попадет в первом раунде плей-офф (в четвертьфинале) на победителя "нашей" группы. Ну а полуфинал, как известно, это уже 75%-ные шансы на завоевание медалей. Можно не сомневаться, что российская сборная постарается сделать все возможное, чтобы данный вариант непременно воплотился в жизнь.

Очень многие рассматривают предстоящий чемпионат мира в качестве одной из репетиций к Олимпийскому турниру в Сочи. Да, все это так. Нам необходимо взять реванш у канадцев за поражение в Ванкувере, и Олимпиада это бесспорно главные соревнования четырехлетия, однако не следует забывать, что вместе с этим отечественному хоккею необходимо еще и полностью восстановить свое реноме, изрядно пошатнувшееся после распада СССР. Судите сами. В советское время наша сборная завоевала медали абсолютно всех чемпионатов мира, в которых она участвовала. С 1954 по 1991 год наши спортсмены выиграли 22 комплекта золотых наград. За тот же период времени хоккеисты Чехословакии и Швеции становились чемпионами лишь по 4 раза, а канадцы и вовсе лишь трижды. Однако, если взять в расчет турниры, проводившиеся с 1992 года, то общая картина радует глаз пока не особо. В постсоветскую эпоху мы пока выиграли лишь 4 чемпионата мира, в то время как чехи 6, а канадцы – 5. Нас "поджимают" даже шведы и финны, выигравшие за 21 последний год три и два турнира соответственно.

Так что сборной России есть что доказывать, и мы вправе рассчитывать на очередной триумф дружины Зинэтулы Билялетдинова, которая год назад в тех же Швеции и Финляндии выиграла десять матчей из десяти с общим счетом 44:14. Причем каждая из этих побед была одержана с преимуществом минимум в две заброшенные шайбы. Это был феноменальный, тем более по нынешним временам, результат. Однако даже после такого, сборной России еще есть к чему стремиться. В истории славных побед нашего хоккея на мировых первенствах есть и более фееричное выступление. На чемпионате мира 1975 года наша команда также выиграла все десять матчей, но самыми минимальными на том турнире стали для нас победы с разницей в три! шайбы.

Андрей Ярков