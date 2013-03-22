Матч между Россией и Северной Ирландией могут перенести из-за непогоды

Матч между Россией и Северной Ирландией под вопросом из-за погоды

Отборочный матч чемпионата мира по футболу-2014 между сборными России и Северной Ирландии, который должен состояться вечером 22 марта, могут перенести. В Белфасте, столице Северной Ирландии, бушует непогода.

На город обрушился сильный ветер и ожидается снегопад, а накануне в Белфасте прошел ливень.

Решение будет принято в течение дня комиссаром FIFA. Если он сочтет погодные условия в столице Северной Ирландии неподходящими для футбола, матч перенесут на другую дату. В лучшем случае - на субботу, в худшем - отложат на несколько дней.

Встреча должна начаться в 23.45 по московскому времени.

Сборная России после четырех туров занимает первое место в группе F с четырьмя победами. В текущем отборочном турнире россияне уже встречались с командой Северной Ирландии и одержали победу со счетом 2:0.