Сборная России откатилась в конец четвертой десятки рейтинга ФИФА

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сборная России по футболу опустилась на девять строчек в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. Такую низкую позицию россияне не занимали с 1998 года, сообщается на официальном сайте ФИФА.

В настоящее время национальная команда России находится на 38-й строчке рейтинга.

Первая десятка лучших сборных мира выглядит так (в скобках место в предыдущем рейтинге):

1(1). Аргентина — 1585 очков,

2 (2). Бельгия — 1401,

3 (3). Колумбия — 1331,

4 (4). Германия — 1319,

5 (5). Чили — 1316,

6 (8). Португалия — 1266,

7 (17). Франция — 1189,

8 (6). Испания — 1165,

9 (7). Бразилия — 1156,

10 (12). Италия — 1155.



На прошедшем во Франции Евро-2016 сборная России выступила провально, заняв 23-е место из 24 возможных. Россияне сыграли вничью с Англией (1:1) и проиграли сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).