Сборная России откатилась в конец четвертой десятки рейтинга ФИФА

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Сборная России по футболу опустилась на девять строчек в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. Такую низкую позицию россияне не занимали с 1998 года, сообщается на официальном сайте ФИФА.
В настоящее время национальная команда России находится на 38-й строчке рейтинга.
Первая десятка лучших сборных мира выглядит так (в скобках место в предыдущем рейтинге):
- 1(1). Аргентина — 1585 очков,
- 2 (2). Бельгия — 1401,
- 3 (3). Колумбия — 1331,
- 4 (4). Германия — 1319,
- 5 (5). Чили — 1316,
- 6 (8). Португалия — 1266,
- 7 (17). Франция — 1189,
- 8 (6). Испания — 1165,
- 9 (7). Бразилия — 1156,
- 10 (12). Италия — 1155.
На прошедшем во Франции Евро-2016 сборная России выступила провально, заняв 23-е место из 24 возможных. Россияне сыграли вничью с Англией (1:1) и проиграли сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).