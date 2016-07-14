Форма поиска по сайту

14 июля 2016, 16:00

Спорт

Сборная России откатилась в конец четвертой десятки рейтинга ФИФА

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сборная России по футболу опустилась на девять строчек в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. Такую низкую позицию россияне не занимали с 1998 года, сообщается на официальном сайте ФИФА.

В настоящее время национальная команда России находится на 38-й строчке рейтинга.

Первая десятка лучших сборных мира выглядит так (в скобках место в предыдущем рейтинге):

  • 1(1). Аргентина — 1585 очков,
  • 2 (2). Бельгия — 1401,
  • 3 (3). Колумбия — 1331,
  • 4 (4). Германия — 1319,
  • 5 (5). Чили — 1316,
  • 6 (8). Португалия — 1266,
  • 7 (17). Франция — 1189,
  • 8 (6). Испания — 1165,
  • 9 (7). Бразилия — 1156,
  • 10 (12). Италия — 1155.

На прошедшем во Франции Евро-2016 сборная России выступила провально, заняв 23-е место из 24 возможных. Россияне сыграли вничью с Англией (1:1) и проиграли сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

