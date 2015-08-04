Сбой в соцсети "ВКонтакте" произошел из-за разрыва кабеля

Фото: m24.ru/Роман Васильев
Социальная сеть "ВКонтакте" недоступна из-за разрыва кабеля между дата-центрами. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.
Сбой был замечен около 17.00, многие пользователи не могли получить доступ к соцсети как через сайт, так и с помощью мобильного приложения. При этом как отмечал Лобушкин, "ВКонтакте" недоступен по всему миру.
В предыдущий раз сбои в работе соцсети наблюдались 31 июля. "Часть пользователей может испытывать проблемы с доступом к некоторым разделам, например, профили и группы. Скоро починим", – написал тогда в своем Twitter Лобушкин.
Еще раньше сбой у соцсети произошел 25 июня. Тогда у части пользователей также возникли проблемы с загрузкой некоторых разделов.

ВКонтакте недоступен из-за разрыва кабеля между нашими дата-центрами. Выясняем причины и поднимаем сайт по резервной схеме. #вкживи— George Lobushkin (@lobushkin) 4 августа 2015
