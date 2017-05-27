Форма поиска по сайту

27 мая 2017, 16:11

Политика

Страны G7 готовы при необходимости усилить санкции против России

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Stefan Roussea

Страны G7 готовы усилить санкции против РФ, если это потребуется. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что "Большая семерка" готова сотрудничать с Россией для решения региональных кризисов, несмотря на разногласия. Например, объединение не отказывается от совместной работы со страной для урегулирования конфликта в Сирии.

Саммит стран G7 прошел в итальянской Таормине. Там лидеры подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

