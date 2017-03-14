Захарова прокомментировала решение ЕС продлить санкции против граждан РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что Евросоюз решил продлить индивидуальные санкции в отношении граждан РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Решение Совета ЕС вызывает сожаление. Ответный российский "стоп-лист" также продолжит действовать, но это не наш выбор", – говорится в комментарии Захаровой.

В понедельник, 13 марта, Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ. В санкционном списке на данный момент находятся 150 человек и 37 юрлиц. Им запрещены поездки в ЕС, также заморожены их активы.

Санкции были изначально приняты Евросоюзом в марте 2014 года. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались.