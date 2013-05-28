Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 08:19

Общество

Продюсер Витаса пытался покончить с собой

Продюсер Витаса пытался покончить жизнь самоубийством

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин пытался свести счеты с жизнью. Мужчина перерезал себе вены. Сейчас он находится в психо-соматическом отделении института имени Склифософского.

По предварительной версии, "скорую" Пудовкину вызвал певец, которому позвонил сам пострадавший, передает телеканал "Москва 24".

Также стало известно, что медики к Пудовкину приезжали дважды. В первый раз мужчину обнаружили в состоянии сильного стресса, а затем – с перерезанными венами.

Напомним, несколько дней назад Витас (Виталий Грачев) стал участником дорожного происшествия на ВВЦ. 10 мая певец сбил на своем внедорожнике велосипедистку. На прошлой неделе в отношении Витаса завели два уголовных дела: об угрозе убийства пострадавшей и о нападении на полицейских. Позиция певца сначала была противоречивой, но после он все-таки частично признал вину. Также певца лишили водительских прав на 1,5 года.

