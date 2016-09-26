Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 11:20

Мужчина покончил с собой после ссоры с женой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, покончившего с собой после ссоры с женой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины с признаками, характерными при падении с высоты, обнаружили возле одного из домов на Смоленской улице. По предварительным данным, он выпрыгнул из окна на десятом этаже дома после ссоры с женой. Погибший был инвалидом по психиатрии.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

