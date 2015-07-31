"Авиакор" приостанавливает выпуск самолетов Ан-140

Фото: ТАСС/Юлия Рубцова

Самарское ОАО "Авиакор – авиационный завод" приостанавливает программу выпуска самолетов Ан-140 , об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора предприятия Алексея Гусева.

"С учетом того, что у нас 34 завода-поставщика и головное КБ ("Антонов") находятся на Украине, провести импортозамещение по комплектующим в такой быстрый срок не представляется возможным. Поэтому эта программа временно останавливается", – отметил Гусев.

Он также добавил, что в настоящее время сборка самолетов осуществляется из компонентов, которые хранятся на складах предприятия.

"Сейчас мы собираем Ан-140 из того, что у нас на данный момент приобретено и находится на складах. Из этих заделов мы заканчиваем строительство самолетов", – сказал гендиректор.

Несколько самолетов, по его словам, будет собрано до конца года. Их количество не уточняется.

"Авиакор" – единственный авиастроительный актив холдинга "Русские машины" (входит в группу "Базовый элемент"), специализируется на производстве, ремонте и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.

Ан-140 – украинско-российский турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный Авиационным научно-техническим комплексом (АНТК) "Антонов". Лайнер может перевозить до 52 пассажиров на расстояния до 2,3 тысячи километров. Самолет серийно производится на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии и на самарском авиационном заводе "Авиакор".



Летом этого года завод не смог выполнить контракт по производству Ан-140 для Минобороны России из-за сбоя поставок украинских комплектующих, которые должен был обеспечить концерн "Антонов".

Напомним, в мае правительство Украины прекратило действие соглашения между правительствами России и Украины о военно-техническом сотрудничестве.