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Авиа и аэропорты

31 июля 2014, 11:15

Причиной возврата рейса Кишинев-Москва стал сбой систем самолета

самолеты неполадки Молдавия авиа и аэропорты Кишинев

Фото: ИТАР-ТАСС

Причиной возврата самолета Air Moldova Кишинев-Москва в столицу Молдавии стал сбой электронных систем лайнера, передает МИА "Россия сегодня".

Борт около часа кружил над городом, вырабатывая топливо, и только после этого приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, самолет государственной авиакомпании Air Moldova, совершавший рейс по маршруту Кишинев - Москва, вернулся в ночь на 31 июля в аэропорт столицы Молдавии. Неполадки были обнаружены вскоре после взлета. Пилоты, согласно инструкции, запросили разрешения вернуться в аэропорт.

Это не первый инцидент с самолетами Air Moldova за последние дни. Ранее в Кишинев из-за технических неполадок вернулся самолет, летевший в Рим. В прессе появились сообщения о возможной разгерметизации салона, но представители компании их опровергли.

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