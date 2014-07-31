Причиной возврата рейса Кишинев-Москва стал сбой систем самолета

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Причиной возврата самолета Air Moldova Кишинев-Москва в столицу Молдавии стал сбой электронных систем лайнера, передает МИА "Россия сегодня".

Борт около часа кружил над городом, вырабатывая топливо, и только после этого приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, самолет государственной авиакомпании Air Moldova, совершавший рейс по маршруту Кишинев - Москва, вернулся в ночь на 31 июля в аэропорт столицы Молдавии. Неполадки были обнаружены вскоре после взлета. Пилоты, согласно инструкции, запросили разрешения вернуться в аэропорт.

Это не первый инцидент с самолетами Air Moldova за последние дни. Ранее в Кишинев из-за технических неполадок вернулся самолет, летевший в Рим. В прессе появились сообщения о возможной разгерметизации салона, но представители компании их опровергли.