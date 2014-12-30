Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Жизнь в мире

30 декабря 2014, 13:30

Из воды подняли более 40 тел пассажиров лайнера AirAsia

самолеты жертвы авиакатастрофы жизнь в мире

Военные Индонезии нашли тела погибших после крушения самолета AirAsia

Более 40 тел пассажиров Airbus компании AirAsia подняли из воды на борт корабля, сообщает Agence France-Presse.

Поиском и эвакуацией тел занимается индонезийский флот.

Ссылки по теме

Утром 30 декабря стало известно, что в Яванском море обнаружены обломки самолета AirAsia, пропавшего 28 декабря.

Напомним, воздушное судно исчезло с радаров диспетчеров во время перелета из индонезийского города Сурабай в Сингапур 28 декабря примерно в 14.17 по московскому времени. На борту находились 162 человека, еще 23 пассажира не успели пройти регистрацию.

Посольство России в Джакарте подтверждает, что россиян на борту не было. Индонезия официально возглавила операцию по поиску пропавшего лайнера и тел пассажиров. Он находился в воздушном пространстве этой страны. Осмотр самолета показал, что перед вылетом он был исправен.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать