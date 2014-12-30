Из воды подняли более 40 тел пассажиров лайнера AirAsia

Военные Индонезии нашли тела погибших после крушения самолета AirAsia

Более 40 тел пассажиров Airbus компании AirAsia подняли из воды на борт корабля, сообщает Agence France-Presse.

Поиском и эвакуацией тел занимается индонезийский флот.

Утром 30 декабря стало известно, что в Яванском море обнаружены обломки самолета AirAsia, пропавшего 28 декабря.

Напомним, воздушное судно исчезло с радаров диспетчеров во время перелета из индонезийского города Сурабай в Сингапур 28 декабря примерно в 14.17 по московскому времени. На борту находились 162 человека, еще 23 пассажира не успели пройти регистрацию.

Посольство России в Джакарте подтверждает, что россиян на борту не было. Индонезия официально возглавила операцию по поиску пропавшего лайнера и тел пассажиров. Он находился в воздушном пространстве этой страны. Осмотр самолета показал, что перед вылетом он был исправен.