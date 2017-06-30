Молния повредила два самолета при подлете к Москве

Фото: ТАСС/YAY/Andrey Armyagov

Молния повредила два пассажирских самолета, подлетающих к столичным аэропортам, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о Boing, который направлялся из Астрахани во Внуково, и Airbus, возвращавшемся из Праги в Шереметьево. Пострадавших в результате случившегося нет.

На одном самолете оплавились несколько заклепок, на другом нашли повреждения стабилизатора и обтекателя.

Около часа дня стихия обрушилась на столицу. О том, как город подготовился к непогоде, что происходило в это время в Москве и когда стоит ожидать ливней в вашем районе, смотрите в трансляции сетевого издания m24.ru.